Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 : Sony Xperia XZ2 è il nuovo top di gamma dell’azienda presentato al MWC 2018. È caratterizzato da un display da 5,7″ in formato 18:9, con risoluzione Full HD+ (1.080×2.160 pixel). Il processore è uno Snapdragon 845, affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di memoria interna espandibili tramite microSD fino a 400 GB. La fotocamera posteriore è da 19 MP (f/2.0) e fotocamera frontale da 5 MP. Inoltre dispone di una batteria da ...

Sony al MWC 2018 di Barcellona ha Ufficializzato Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact con un design tutto nuovo, tutto schermo e scheda tecnica importante

Sony Xperia XZ2 e XZ2 sono stati presentati oggi 26 febbraio in quel di Barcellona in apertura del MWC 2018. Dopo la presentazione avvenuta ieri sera del Samsung Galaxy S9 era molta l'attesa pure per questo top di gamma Android che punta su un re-design relativamente coraggioso per il brand e come sempre su una fotocamera che, seppur con singolo sensore, non scherza affatto. Partiamo proprio dal nuovo look del Sony Xperia XZ2.

Mobile World Congress - Sony presenta i nuovi Xperia XZ2 : Sony prosegue nel rinnovamento della sua linea di smartphone top di gamma, presentando al Mobile World Congress di Barcellona gli Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Si tratta di due telefonini che montano le più recenti innovazioni del settore Mobile, dai processori di ultima generazione a schermi con una tecnologia derivata direttamente dai televisori Bravia, come il 4K HDR e l’HLG, che riesce ad aumentare la qualità dei contenuti nati con ...

Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact : tutte le caratteristiche : Il Mobile World Congress di Barcellona si è aperto oggi alla Fira Gran Via con l’usuale appuntamento mattiniero di Sony Mobile, che ha annunciato due nuovi smartphone top di gamma, Xperia XZ2 e la versione Compact. Dalla fotocamera al display fino alle tecnologie audio, c’è la solita raffinatezza giapponese, dentro, oltre al tradizionale design elegante che fa dei dispositivi Sony pezzi ben distinguibili dal resto della concorrenza. Il top di ...

