Sofia Goggia | il tweet che fa impazzire i fan | ' Ecco cosa scrivevo a 10 anni'

Sofia Goggia e Michela Moioli - assalto alla Coppa del Mondo : dopo l’oro olimpico - è caccia alla sfera di cristallo per le regine bergamasche : Sofia Goggia e Michela Moioli sono state, insieme ad Arianna Fontana, le grandi protagoniste delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due bergamasche, grandi amiche nella vita privata, hanno conquistato due incredibili medaglie d’oro che hanno riscritto la storia dell’Italia nei rispettivi sport: mai primi delle loro gesta, infatti, eravamo riusciti a vincere una discesa libera femminile e un titolo nello snowboard durante ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho affrontato le gare senza pressioni perché ero sicura di me stessa” : Insieme ad Arianna Fontana ed a Michela Moioli, Sofia Goggia è parte integrante del trio d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La sciatrice bergamasca, sul gradino più alto del podio nella discesa libera di sci alpino (prima donna italiana a riuscirci), non ha troppo tempo per pensare a quanto accaduto, pronta a chiudere la stagione dei sogni nel migliore di modi e conquistare la vittoria della Coppa del Mondo di discesa. Di ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia in rosa con Sofia Goggia e Federica Brignone. Gli uomini chiudono ancora a zero : Sono state le Olimpiadi Invernali delle donne per l’Italia e soprattutto per lo sci Alpino azzurro. Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra capace di conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre. Il futuro è tutto dalla ...

Sofia Goggia rientrata in Italia - a Malpensa la festa dei fan e l'abbraccio delle Fiamme Gialle Sofia Goggia rientrata in Italia - l'... : festa e calorosa accoglienza da parte delle Fiamme Gialle per Sofia Goggia, oro in discesa libera alle Olimpiadi di PyeongChang. Ad attenderla, all'aeroporto di Milano Malpensa, il comandante ...

Sofia Goggia rientrata a Milano - fiori e congratulazioni : Roma, 24 feb. , askanews, Grande accoglienza all'aeroporto di Milano Malpensa per Sofia Goggia, atterrata ieri sera, dopo i fasti dell'Olimpiade coreana, con volo proveniente da Parigi. Ad attenderla ...

Sofia Goggia/ Giorgio Pasotti : "una guerriera - mi piacerebbe sciare con lei" : Giorgio Pasotti si complimenta con la compaesana Sofia Goggia attraverso le pagine del settimanale Spy. L'attore ha un piccolo sogno da realizzare: "Mi piacerebbe sciare con lei".

Sofia Goggia - olimpiadi invernali 2018/ Pyeongchang - la sciatrice : "Sono sempre la stessa" : Sofia Goggia, olimpiadi invernali 2018, Pyeongchang, la sciatrice: "Sono sempre la stessa". Le nuove parole della fresca vincitrice della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici

Chi è Sofia Goggia - prima azzurra oro olimpico in discesa libera : Una provvista inconsueta per lo sport, da cui si capiscono tante cose, anche le massime latine che a volte fanno capolino nelle interviste. Su tutte Nec recisa recidit , 'Neanche spezzata retrocede', ...

Il mondo di Sofia : il segreto d'oro di 'essere Goggia' : Pyeongchang , Corea del Sud, , 22 feb. , askanews, Si può vincere la più importante gara delle Olimpiadi invernali di PyeongChang pur restando una persona dal carattere scanzonato e sempre ironico? La ...

Sofia Goggia racconta il suo Oro : concentratissima : Pyeongchang , Corea del Sud, , 22 feb. , askanews, 'Ero veramente molto concentrata ieri, su tutte le cose che dovevo fare, e ho cercato di avere una presenza fisica e mentale in ogni cosa che facevo, ...

Sofia Goggia rinuncia alla combinata. Sci - l'allenatore azzurro : 'Bilancio negativo' : Niente combinata per Sofia Goggia. L'azzurra, dopo aver vinto l'oro nella discesa, ha deciso di non prendere parte alla gara su due manche in programma nella mattinata coreana , 3.30 e 7 italiane, : l'...

Non ha riposato bene - niente discesa Sofia Goggia rinuncia alla combinata : niente combinata femminile oggi per Sofia Goggia. Il giorno dopo lo storico oro in discesa, la neo campionessa olimpica ha deciso di rinunciare all'ultima prova individuale dei Giochi di Pyeongchang.