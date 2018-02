Snowboard | Michela Moioli illumina d’oro una positiva Olimpiade di PyeongChang per

oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Una sola medaglia, ma del metallo più prezioso, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici Invernali per quanto riguarda l’Italia. Ala XXIII edizione a Cinque Cerchi può ritenersi più che soddisfacente in casa Italia, anche se non mancano i rimpianti sparsi qua e là. Andiamo a riviverla specialità per specialità.crossl’azzurra con un’impresa meravigliosa. Parte da favorita e gareggia praticamente senza rivali: non a tutta in partenza, sfrutta tutta la larghezza della pista per imporsi praticamente in ogni turno, dopo aver chiuso in seconda piazza le qualifiche. Da Samkova a Jacobellis passando per Pereira e Trespeuch: tutte le rivali sono state costrette ad arrendersi. Arrivata la ciliegina sulla torta su una giovanissima carriera che è già trionfale. Un fenomeno unico: una stella nello...