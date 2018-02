Slovacchia | giornalista d’inchiesta ucciso insieme alla compagna

Giallo in Slovacchia - ucciso un giornalista investigativo : Jan Kuciak indagava sulle frodi fiscali, in particolare sui casi di persone vicine al partito del premier Robert Fico.

Slovacchia - ucciso giornalista che indagava sull'evasione : stato trovato senza più vita nella casa in cui abitava il giornalista slovacco Jan Kuciak, ucciso da un colpo di pistola. Da tempo indagava su importanti casi di evasione fiscale per il sito d'...

Slovacchia - giornalista investigativo ucciso in casa. L’Europarlamento chiede “inchiesta approfondita” : Un altro giornalista investigatico ucciso come Daphne Caruana Galizia. È successo in Slovacchia dove Jan Kuciak, 27 anni, è stato ammazzato insieme alla sua compagna. Secondo il quotidiano Dennik N, l’omicidio, avvenuto nel weekend, sarebbe legato all’attività del reporter impegnato in indagini su frodi fiscali, in particolare sui casi di persone vicine al partito al governo dei Democratici sociali (Smer) del premier Robert Fico. Kuciak lavorava ...