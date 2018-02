Siria | Putin | pausa umanitaria nella Ghouta ogni giorno dalle 9 alle 14

Siria : Putin-Macron-Merkel - sforzi per applicare tregua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - continuano bombardamenti nel Ghouta nonostante la tregua approvata dall’Onu. Merkel e Macron incontrano Putin : Gli attacchi del regime Siriano continuano nella zona orientale di Ghouta, roccaforte dei ribelli, nonostante la tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. La denuncia arriva dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, secondo cui “i bombardamenti sono ripresi e Chifouniya, alla periferia di Douma, è stata bombardata due volte senza causare però vittime”. Sabato infatti a New York si è negoziato per il voto di una ...

Siria : Macron-Merkel parleranno con Putin : ANSA, - ROMA, 25 FEB - Il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel discuteranno oggi con il presidente russo Vladimir Putin "dell'attuazione della risoluzione" del ...

Siria - Macron e Merkel scrivono a Putin : 19.12 Il presidente francese Macron e la Cancelliera tedesca Merkel hanno inviato una lettera congiunta a Putin esortando il presidente russo ad appoggiare la bozza di risoluzione di Svezia e Kuwait all'Onu per una tregua umanitaria di 30 giorni,a favore della popolazione. I due leader europei si sono incontrati a Bruxelles mentre al Palazzo di Vetro di New York continua il lavoro per un accordo con la Russia, che ieri si era opposta alla ...

Siria - attacco a militari Usa : via libera da oligarca vicino a Putin : L'attacco all'inizio di febbraio ad alcuni militari Usa in Siria sarebbe avvenuto col consenso di ambienti vicini a Vladimir Putin. Lo riporta il Washington Post citando fonti dell'intelligence ...

Telefonata tra Putin ed Erdogan : discussa la situazione in Siria - : Come osservato, i due presidenti hanno prestato particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione nel formato di Astana. "E' stata confermata la disponibilità a coordinare strettamente gli ...

Putin e Netanyahu a confronto dopo i conflitti in territorio Siriano Video : Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro isrealiano Benjamin Netanyahu [Video] hanno avuto una conversazione telefonica a to dell’attacco israeliano nelle terre siriane: i due hanno discusso questo sabato in merito alla situazione in Siria dopo gli attacchi dell’esercito israeliano contro gli obiettivi iraniani e siriani col quale state centrate batterie dell'antiaerea siriana e quattro obiettivi iraniani della rete militare di ...

CAOS Siria/ Putin ferma (per ora) la sfida aperta tra Israele e Iran : Ieri un F16 israeliano è stato abbattuto in SIRIA durante una rappresaglia effettuata contro droni Iraniani. GIrandola di telefonate Usa-Russia-Israele. Sarà escalation? PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 06:01:00 GMT)ERDOGAN IN ITALIA/ E in SIRIA comincia la nuova guerra a pezzi (tra pulizia etnica e menzogne), di M. MauroCAOS SIRIA/ Usa contro Turchia, così Trump rema contro la pace, di P. Ricci

Siria - Putin e Erdogan soddisfatti per esito Congresso Sochi : ... ..., , sottolineando l'importanza dell'attuazione degli accordi raggiunti, che mirano al progresso effettivo della soluzione politica Siriana basata sulla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza ...

Netanyahu discuterà con Putin il coordinamento tra militari russi e israeliani in Siria - : "Domani andrò a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Discuterò i vari eventi nella regione, il consolidamento del coordinamento della sicurezza tra l'esercito israeliano e le ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Putin sibillino : "so chi ha colpito le basi russe in Siria e non è la Turchia" : TERZA GUERRA MONDIALE: Vladimir Putin si è detto certo che a colpire le basi russe in Siria una settimana fa non sia stata la Turchia ma qualcuno che vuole rompere quell'asse. Trump avvisato(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 01:50:00 GMT)

Putin si gioca la presidenza in Siria : Il presidente russo sperava che l'elezione di Donald Trump gli avrebbe permesso di resuscitare una sorta di divisione a due del mondo, ma le inchieste americane sull'ingerenza russa nella campagna ...