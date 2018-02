Silvio Berlusconi | il retroscena da Barbara D' Urso | l' incontro con Paolo Gentiloni

Silvio Berlusconi umilia Travaglio : 'Ogni mattina leggo il...'. E il direttore ha un travaso di bile : C'è spazio anche per Marco Travaglio nelle due ore abbondanti di comizio di Silvio Berlusconi al Teatro Manzoni di Milano. Tra un annuncio di programma e una bastonata ai 5 Stelle , il Cavaliere si ...

Silvio Berlusconi - i documenti segretissimi che fanno godere Forza Italia : 'Ecco dove siamo arrivati' : Nella settimana pre-voto non si possono pubblicare sondaggi , ma Silvio Berlusconi se ne frega e al popolo di Forza Italia riunito al teatro Manzoni di Milano regala una anticipazione da tripudio: '...

Silvio Berlusconi sfora e parla di sondaggi - ma rassicura la D'Urso : "La multa la pago io" : È un Silvio Berlusconi scatenato quello che si è presentato a "Domenica Live", la trasmissione di Barbara D'Urso su Canale 5. L'ex premier è stato accolto dall'ovazione degli spettatori presenti in studio che gridavano "Silvio, Silvio". Berlusconi si è poi accomodato sulla poltrona davanti alla conduttrice che ha cominciato dicendogli "Questa è casa tua".L'intervista è poi finita con un siparietto tra ...

Silvio Berlusconi a Domenica Live/ Elezioni 2018 - “in campo contro M5s” : ultimo tour de force del Centrodestra : Silvio Berlusconi a Domenica Live: ultimi giorni di campagna Elezioni 2018. Lungo monologo al Teatro Manzoni di Milano, "in campo contro M5s e Di Maio". E su Renzi invece..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:58:00 GMT)

Silvio Berlusconi - dopo gli scontri tra antifascisti e polizia : 'Alcuni centri sociali vanno chiusi' : L'ultimo sabato utile per i comizi elettorali è stato monopolizzato dalle notizie di scontri tra polizia e manifestanti dei centri sociali, intenzionati a impedire che si svolgessero le manifestazioni ...

Silvio Berlusconi - il retroscena sul tifo per la Bonino : cosa ha fatto infuriare la Meloni : Per settimane i sondaggi hanno indicato il centrodestra in forte ascesa, oggi la convinzione tra i fedelissimi di Silvio Berlusconi insiste sulla vittoria ormai a un passo. Certo manca sempre quel ...

Silvio Berlusconi - 'l'exploit finale' : tasse e fisco - il clamoroso annuncio alla vigilia del voto : L'ultimo asso nella manica Silvio Berlusconi lo calerà al momento giusto, a poche ore dal voto del 4 marzo. Secondo un retroscena del Messaggero dalle parti di Arcore si parla di 'exploit finale', un ...

Silvio Berlusconi : Dell'Utri? Trattato così solo perché amico mio : Silvio Berlusconi parla del programma elettorale di Forza Italia in un'intervista al Dubbio. Il leader azzurro prova a convincere gli indecisi, vero ago della bi9lancia di questa tornata elettorale del prossimo 4 marzo: "L'unica alternativa alla nostra vittoria è un Parlamento paralizzato e nuove elezioni". E il Cavaliere fa un appello per il "voto utile": "Tutti i dati in nostro possesso, ...

Silvio Berlusconi : "Rifarei il patto del Nazareno - ma Renzi non mantiene gli impegni" : Il patto del Nazareno? Lo riafarei, parola di Silvio Berlusconi. "Rifarei anche io il Nazareno, era un accordo di collaborazione - afferma il Cavaliere a Rai news 24 -. Ma l'accordo è saltato dopo che Renzi ha cambiato idea 17 volte, e poi quando ci siamo trovato alla presidenza della Repubblica un candidato che non era quello stabilito. A quel punto abbiamo capito che non si poteva andare avanti con chi non mantiene accordi".L'ex premier ...

Silvio Berlusconi - ok alla manifestazione unitaria del centrodestra : quando si farà : Il 'pressing' di Giorgia Meloni pare aver funzionato. Da settimane la leader di Fratelli d'Italia invoca la partecipazione di Silvio Berlusconi a una manifestazione unitaria 'antinciucio' di tutto il ...

Laura Boldrini - sfregio a Silvio Berlusconi : 'Mi pare che l'inciucio con Matteo Renzi sia già fatto' : Ogni giorno una secchiata di fango da parte di Laura Boldrini , che oggi varia il suo registro: nel mirino non c'è Matteo Salvini , bensì Silvio Berlusconi e Matteo Renzi . Già, perché la presidenta ...

Luigi Di Maio? Silvio Berlusconi detesta lui e i grillini - però li sfrutta : il piano del leader di Forza Italia : Da un punto di vista etico, l'offerta di Silvio Berlusconi ai futuri parlamentari Cinque Stelle - passate con il centrodestra e non dovrete versare al movimento la quota richiesta - lascia quantomeno ...

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione : pronto a offrire la presidenza della Camera a Franceschini : Se fosse vittoria netta, col centrodestra sopra il 40%, i nomi più probabili sarebbero quelli di Mariastella Gelmini e Roberto Calderoli . Presidenti dei due rami del Parlamento , secondo l'...

Silvio Berlusconi : 'Un governo del Pd al 21% sarebbe un colpo di Stato' : Senza giri di parole, Silvio Berlusconi parla di 'golpe'. Lo ha fatto nel salottino di Lilli Gruber , a Otto e Mezzo , dove ha affermato: 'Se il Pd non vince, prende il 21% e pretende di andare al ...