Sicilia | frana nel messinese | protezioni sul muro della strada provinciale

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Verranno posizionate questa mattina dellelungo ilesistente per consentire la riapertura al transito di tutta la, che collega Alcara Li Fusi a Sant'Agata di Militello (Messina), nella quale sabato mattina è avvenuta una. "Nel contempo, la Città metropolitana, proprietaria dell'arteria, procederà a rimodulare un progetto, già inserito nel 'Patto per il sud', per mettere in sicurezza definitiva il versante. In questo contesto, su indicazioneProtezione e del Genio civile, verranno effettuate anche apposite indagini geologiche", spiegano dalla Regione.