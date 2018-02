Sharon Stone e il suo toy boy italiano di 19 anni più giovane

Sharon Stone - a 60 anni presenta il suo nuovo fidanzato italiano : Foto: PrPhotos Indietro 1 of 7 Avanti Il toyboy ha 19 anni in meno dell'attrice Dire che Sharon Stone sia bella forse è riduttivo. L'attrice è de sempre una delle bellezze più apprezzate del mondo del cinema, e non solo. Dalle indimenticabili scene sexy di Basic Instinct 1 e 2, alle bellissime pubblicità di Dior in cui appare come una dea vestita d'oro, la modella, originaria di un ...

È un toy boy italiano il nuovo amore di Sharon Stone? L'indiscrezione su Novella 2000 : "La vita comincia a 40 anni", diceva qualcuno. "L'amore ricomincia a 60", potrebbe dire Sharon Stone. L'attrice è stata fotografata insieme al suo nuovo amore, l'imprenditore italiano Angelo Boffa.L'indiscrezione è firmata Novella 2000 e ci informa che la Stone e l'uomo, 19 anni più giovane di lei, si sarebbero conosciuti a Sankt Moritz, in Svizzera dove Boffa, che conta molte amicizie nel mondo dello show-biz, si trovava ...

“Ma con quel…”. Sharon Stone - beccata! Chi è il suo nuovo (e italiano) toy boy. L’immortale star di Hollywood non si nasconde e lo presenta davanti ai paparazzi : A quasi sessant’anni Sharon Stone ricomincia da un nuovo amore. Un amore di 19 anni più giovane della star. L’indiscrezione arriva dal settimanale di gossip “Novella 2000”. La diva americana ha partecipato alla presentazione della serie tv di cui è protagonista, “Mosaic”, insieme alla sua nuova fiamma. L’uomo che ha rubato il cuore all’attrice è imprenditore italiano Angelo Boffa, Sembra che ...

Sharon Stone : «La bellezza dà potere» : L’intervista completa sulla cover di Vanity Fair in edicola dal 7 febbraio In una stanza al quattordicesimo piano di un grattacielo di Manhattan che affaccia su Battery Park ancora innevato, Sharon Stone sta facendo l’imitazione di Rita Hayworth. «La sua prima inquadratura in Gilda è ciò che definisce il personaggio, è l’entrata in scena di una diva». Mentre parla, sposta le gambe sulla sedia, si piega in avanti con il busto e… dà il colpo ...

Mosaic : Su Sky Atlantic il mistery drama con protagonista Sharon Stone : Mosaic Il ferale assassinio di una scrittrice e illustratrice per bambini, donna di successo tanto ricca quanto cattiva, è il perno attorno a cui ruota la trama di Mosaic. Articolata in sei episodi, la serie targata HBO approderà su Sky Atlantic, a partire dalle 21.15 di questa sera. A vestire i panni della protagonista, Olivia Lake, ci pensa una star della portata di Sharon Stone. La regia è invece affidata a Steven Soderbergh, uno fra gli dei ...

Mosaic - su Sky Atlantic HD la nuova serie HBO di Steven Soderbergh con Sharon Stone : Un brutale omicidio, a Summit, nello Utah, la notte di Capodanno. E i quattro anni di ricerche, da parte degli agenti delle forze dell’ordine e dei cittadini, per arrivare alla verità. È la storia, fatta di passioni, bugie e inganni, raccontata da Steven Soderbergh in Mosaic, la nuova, misteriosa e attesissima serie tv che porta la firma del regista premio Oscar® per Traffic e debutterà su Sky Atlantic HD il 30 ...