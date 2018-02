Serie B | Pescara-Carpi rinviata per neve

Serie B Pescara-Carpi : neve all'Adriatico - non si gioca : PESCARA - Il match in programma domani e valevole per la ventottesima giornata del campionato cadetto, Pescara - Carpi , è stato rinviato. Lo ha comunicato il club biancazzurro attraverso una nota ...

Serie B - Burian ferma Pescara e Carpi. Adriatico chiuso per neve : Non si gioca. Dopo il rinvio della partita di domenica tra Juventus e Atalanta, anche la Serie B non è sfuggita all'ondata di freddo e neve. Le prime ad arrendersi al meteo sono Pescara e Carpi . Il ...

Video/ Pescara Cremonese (0-0) : highlights della partita (Serie B 27^ giornata) : Video Pescara Cremonese (0-0): highlights della partita di Serie B per la 27^ giornata. Pareggio senza reti allo stadio Adriatico: i delfini rimangono alla 12^ posizione della classifica.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:08:00 GMT)

Serie B Pescara - Zeman : «Playoff? Giusto che ci creda Sebastiani...» : Pescara - Nel corso della conferenza stampa pre-Cremonese, Zdenek Zeman ha risposto al suo presidente Daniele Sebastiani che in settimana aveva parlato di playoff come di un traguardo da non fallire. ...

Pronostici Serie B / Quote e scommesse delle partite : Pescara-Salernitana (25^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 25^ giornata della Serie B. Occhi puntati sul match al San Nicola tra Bari e Frosinone: i canarini rimarranno in testa?. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 13:20:00 GMT)

CLASSIFICA Serie B / Risultati 24^ giornata : verso il posticipo - Palermo e Pescara a secco di gol : CLASSIFICA SERIE B, Risultati 24^ giornata: il Frosinone vola a +3 sulla coppia che insegue, l'Empoli domina il Palermo e lo aggancia al secondo posto. Domenica il posticipo Cesena Ternana(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 11:58:00 GMT)

Video/ Frosinone Pescara (3-0) : highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata) : Video Frosinone Pescara (3-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. I canarini diventano capolisti assoluti nella cadetteria con ben 46 punti.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 10:20:00 GMT)

Serie B : tris Frosinone al Pescara : ANSA, - ROMA, 3 FEB - Risultati della 24/a giornata del campionato di calcio di Serie B: Empoli-Palermo 4-0 , ieri, ; Brescia-Parma 2-1; Cremonese-Pro Vercelli 2-3; Foggia-Avellino 2-1; Frosinone-...

Video/ Pescara-Perugia - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie B 23giornata - : Video Pescara Perugia , -, : highlights e gol della partita di Serie B per la 23giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio Adriatico.

Serie B : Pescara-Perugia 0-2 - gol di Kouan e Di Carmine : Seconda vittoria consecutiva per il Perugia: Breda vince anche la prima in trasferta del nuovo anno dopo il successo di una settimana fa sulla Virtus Entella. Ancora una volta lo spaccapartita è il ...

Serie B - Pescara-Perugia 0-2 : Kouan e Di Carmine stendono Zeman : PESCARA - E' la notte di Christian Kouan . Il baby centrocampista del Perugia segna nell'anticipo della seconda giornata di ritorno di Serie B e piega il Pescara di Zeman. La gara dell'Adriatico ...

Serie B - Pescara-Perugia 0-2 : Kouan e Di Carmine a segno : PESCARA - Il Perugia vince e convince nell'anticipo della seconda giornata di ritorno di Serie B e piega il Pescara di Zeman. Finisce 0-2 la sfida dell'Adriatico con un gol per tempo: prima segna ...

Serie B - botto del Perugia sul campo del Pescara : blitz che avvicina ai playoff [FOTO] : 1/15 LaPresse/Fabio Urbini ...

Diretta Pescara - Perugia dove vedere in tv e streaming gratis Serie B - : Diretta Pescara-Perugia, il match valido per la 23a giornata del campionato di Serie B, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match di oggi 26 gennaio 2017