Serie A Roma-Milan 0-2 - il tabellino : ROMA - Con i gol di Cutrone e Calabria, entrambi nel secondo tempo, il Milan espugna l'Olimpico e mette nei guai la Roma, ora scivolata al quinto posto in classifica. Si tratta dell'ottavo risultato ...

Serie A - Roma-Milan 0-2 : decidono Cutrone e Calabria : ROMA - Il Milan continua la sua marcia spedita verso la zona Champions . Con il 2-0 in casa della Roma , a questo punto diretta concorrente, Gattuso aggancia la Samp e si porta a -7 dal quarto posto ...

Calcio - Serie A 2018 : il Milan è inarrestabile! Roma espugnata con i gol di Cutrone e Calabria : Il Milan non si ferma più. I rossoneri hanno sbancato l’Olimpico di Roma per 2-0 grazie ai gol di Cutrone e Calabria portando a 12 la striscia di risultati utili consecutivi tra campionato e coppe (8 vittorie). Anche oggi la squadra di Gattuso ha dato enorme prova di solidità disputando una partita tutt’altro che brillante ma vincendo con cinismo, sfruttando le incertezze di una Roma in cui il campanello d’allarme suonato ...

Serie A. Cutrone e Calabria mandano a picco la Roma - il Milan passa 2-0 all'Olimpico : Nella ripresa i gol dei giovani rossoneri (41 anni in due), Gattuso resta agganciato al sesto posto e guarda speranzoso alla zona Champions. I giallorossi precipitano dal terzo al quinto posto, ora sono dietro Lazio e Inter

Video Gol Roma-Milan 0-2 : Highlights e Tabellino Serie A 25-02-2018 : Risultato Finale Roma-Milan 0-2: Cronaca e Video Gol Cutrone, Calabria 26° Giornata Serie A 25 Febbraio 2018 Finisce 0-2 il posticipo della 26° giornata di Serie A Roma-Milan. Ancora un prestazione anonima e a tratti indisponente dei padroni di casa, incapaci di rendersi pericolosi per quasi tutto il corso del match. Ancora una prestazione solida invece per la squadra ospite, che acciuffa una vittoria importantissima a livello di testa e ...

DIRETTA Roma-Milan Serie A : formazioni - cronaca e voti del match : Roma-Milan è il match di cartello della 26ª giornata di Serie A. Una sfida seguiremo in DIRETTA testuale, live, a partire dalle ore 20.45 di oggi domenica 25 febbraio. Roma-Milan è una grande classica del nostro campionato, una partita che si preannuncia equilibrata e spettacolare, che sicuramente terrà tanti spettatori incollati al teleschermo. La Roma deve vincere a tutti i costi se vuole riprendersi il terzo posto in classifica, dopo la ...

Roma-Milan in tv - dove vedere la diretta streaming del big match di Serie A : match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Roma-Milan per puntare in alto La Roma di Di Francesco per centrare il 4° successo consecutivo in campionato e ...

