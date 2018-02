Serie A | la Roma perde contro il Milan e la Lazio vince

Blastingnews



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'couldn't connect to host' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'couldn't connect to host' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Ieri 25 febbraio 2018 si è giocato nuovamente il campionato di calcio diA e la, allenata dal mister Simone Inzaghi, è riuscita a superare ancora una volta la squadra allenata da Di Francesco. I biancocelesti hanno giocato fuori casail Sassuolo e il risultato finale è stato di tre a zero. Le reti sono state siglate da Milinkovic Savic che è andato in rete per ben due volte e nel finale ci ha pensato l''attaccante Ciro Immobile. Laha saputo dimostrare di saper giocare un grande calcio e ha acciuffato di nuovo il terzo posto in classifica. Sotto, al quarto posto, invece c'è l'Inter allenata da Spalletti che ha saputore per due reti a zero in casal'ultima in classifica. Stiamo naturalmente parlando del Benevento che non è riuscita are nonostante avesse dimostrato di saper creare tante palle gol. I neroazzurri hanno vinto grazie alle reti di ...