Sei interventi soccorso a Piano Battaglia | salvato dal freddo anche un cane

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Sono stati sei glieffettuati nel fine settimana a, in Sicilia, dai tecnici delalpino e speleologico siciliano in collaborazione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo, i carabinieri e il Corpo forestale. Sia sabato che domenica la località, complicile abbondanti nevicate degli ultimi giorni, è stata presa d’assalto dai gitanti. G.D.B., 31 anni, di Roccamena, si è procurato una frattura al piede destro dopo aver urtato con violenza un grande pupazzo di neve che si trovava alla base del pendio lungo il quale stava scivolando con un gruppo di amici seduti dietro di lui nel classico ‘trenino”. Il giovane, dopo essere stato immobilizzato dalla squadra del Cnsas e trasportato in barella alla guardia medica, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Petralia ...