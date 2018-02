Scuole chiuse per allerta meteo | la normativa | il lavoro va recuperato?

Nevica da ore - Roma paralizzata Raggi vola in Messico. E' polemica Trasporti in tilt - Scuole chiuse. Foto : Continua a Nevicare a Roma dove i primi fiocchi hanno iniziato ad imbiancare la Capitale circa otto ore fa. Da nord a sud, le poche automobili procedono lentamente con o senza catene Segui su affaritaliani.it

Gelo e neve su gran parte dell'Italia. A Roma Scuole chiuse - a Venezia il vento abbatte un pilone : Il vento gelido siberiano Burian congela nord e centro in marcia verso sud. neve nella notte anche a Roma, che si è risvegliata imbiancata. Come in molte altre città d'Italia, nella capitale oggi le ...

Allerta Meteo Abruzzo : il 26 e 27 febbraio Scuole chiuse a Orsogna : In considerazione della nevicata in atto e delle avverse condizioni atmosferiche, il sindaco di Orsogna (Chieti) ha disposto per oggi, lunedì 26, e per domani, martedì 27 febbraio 2018, la sospensione di tutte le attività, didattiche e non, delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. L'articolo Allerta Meteo Abruzzo: il 26 e 27 febbraio scuole chiuse a Orsogna sembra essere il primo su Meteo Web.

Neve a Roma - Capitale imbiancata dal centro a Ostia. Scuole chiuse : Neve a Roma: la Capitale si é svegliata sotto uno spesso manto bianco. I primi fiocchi di Neve hanno cominciato a scendere verso mezzanotte. Roma Nord, Boccea, centro storico hanno visto...

Scuole chiuse - Comune di Roma/ Allerta maltempo : neve e gelo - stop delle attività anche in Toscana : Scuole chiuse oggi a Roma a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:17:00 GMT)

Maltempo - Burian arriva sulla Capitale : neve e Scuole chiuse a Roma : Maltempo, Burian arriva sulla Capitale: neve e scuole chiuse a Roma L’ondata di gelo siberiano che sta colpendo l’Italia ha iniziato a imbiancare il litorale per poi spingersi fino ai quartieri sud come l’Eur. Il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha convocato il Comitato operativo. FOTOGALLERY - LE ...

Allerta Meteo Roma : Scuole chiuse oggi 26 febbraio a Ladispoli : In considerazione dell’intensa nevicata il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha disposto per oggi, lunedì 26 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo Allerta Meteo Roma: scuole chiuse oggi 26 febbraio a Ladispoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - gelo e neve sull'Italia. Roma imbiancata : Scuole chiuse : Maltempo, gelo e neve sull'Italia. Roma imbiancata: scuole chiuse Burian si abbatte sulla penisola. Temperature giù in tante regioni, soprattutto del Nord. neve nella notte anche sulla Capitale. Ieri a Venezia per il forte vento è crollato un pilone su Ponte della Libertà, strada d'accesso in città Parole ...

Maltempo - gelo e neve sull'Italia. Roma imbiancata : Scuole chiuse - : Burian si abbatte sulla penisola. Temperature giù in tante regioni, soprattutto del Nord. neve nella notte anche sulla Capitale. Ieri a Venezia per il forte vento è crollato un pilone su Ponte della ...

Campania sottozero - Scuole chiuse : è allarme gelo : Fa freddo. E lo farà ancora di più nelle prossime ore. Il Burian sta spazzando l'Italia e da Nord a Sud scatta l'allerta per affrontare gelo e nevicate. Paura ieri a...

L'Italia nella morsa del gelo siberiano : Nevica a Roma - Scuole chiuse e rischio caos : Freddo anomalo in tutto il Piemonte, oltre un metro di neve sull'Appennino Pistoiese, da questa notte neve in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. scuole chiuse anche nei principali centri umbri, marchigiani, campania e in Gallura

Roma Scuole chiuse per l'allerta neve : scuole chiuse a Roma lunedì 26 febbraio in previsione dell'ondata di maltempo e dell'allerta neve. «È stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle...

Maltempo - allerta neve : Scuole chiuse nel Livornese : Per il Maltempo nel Livornese – neve e ghiaccio sulle strade -, ieri sera diversi sindaci hanno emanato ordinanze per la chiusura delle scuole per lunedì 26 Febbraio di ogni ordine e grado presenti nei rispettivi territori. Al momento hanno deciso le chiusure i Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci (Livorno). Anche in diversi comuni dell’isola d’Elba e’ stata presa analoga ...

Maltempo Lazio : Scuole chiuse ad Alatri lunedì 26 Febbraio : Resteranno chiusi anche ad Alatri (Frosinone), domani, gli istituti scolastici. Il sindaco Giuseppe Morini ha firmato stasera l’ordinanza che impone per lunedì 26 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Stasera nel nord della provincia di Frosinone sono caduti i primi fiocchi. Studenti a casa anche ad Anagni e Fiuggi. L'articolo Maltempo Lazio: scuole chiuse ad Alatri lunedì 26 Febbraio sembra essere il primo su Meteo Web.