Scuola Una ricostruzione del corteo delle maestre a Roma

"Sono il primo maestro italiano di una Scuola cinese. Avevo tutto - ma ero insofferente. Così sono felice" : "Alla fine della lezione, i bambini corrono entusiasti dalla preside. Le dicono che sono 'handsome', bello. Perché, per la prima volta nella loro vita, hanno giocato durante l'ora di ginnastica. Al posto dei soliti duecento addominali, si sono divertiti". Claudio Piani, 30 anni, insegna Educazione fisica a Shenzen, in Cina.È il primo maestro italiano della Bogang Primary School, una scuola elementare nel distretto di Bao'An. Di ...

BRINDISI.Grande successo per il Convegno 'Una scelta oltre la vita' organizzato da studenti su progetto alternanza Scuola-lavoro Aido-... : Il Convegno, trasmesso anche in Diretta Streaming sulla pagina Facebook di Aido Brindisi con un seguito di oltre 100 spettatori , ha quindi visto come assoluti protagonisti gli scolari, ...

Lo scorso 5 gennaio una donna che conosceva Nikolas Cruz, il 19enne che ha compiuto la strage nella scuola in Florida della scorsa settimana, uccidendo 17 persone, chiamò un centralino dell'FBI, l'agenzia investigativa della polizia federale statunitense, dicendo: «So che

Scuola - Anquap : pronti a una dura lotta ma no sciopero : Roma, , askanews, - "Se il governo non deciderà di riaprire le trattative per un giusto riconoscimento sul piano normativo e retributivo, noi inizieremo una sequela di azioni sindacali protestative ...

Olbia intitola una Scuola alla sceicca del Qatar. E in città scoppia la polemica : Nel Qatar non è un diritto garantito a tutti. E a Olbia, la città che pian piano sta diventando una specie di frazione dell’emirato, il sindaco sembra aver deciso di adeguarsi alle regole che vigono a Doha. E in effetti, quanto al rispetto della libertà di espressione e di opinione, le ultime decisioni del primo cittadino Settimo Nizzi fanno subito...

Olbia - sindaco : “Scuola ricostruita dopo l’alluvione intitolata a madre dell’emiro del Qatar”. Papà di una vittima : “No - sia dedicata ai morti” : C’è chi intitola le scuole a don Milani, a Maria Montessori o a Gianni Rodari. A Olbia invece le nuove aule dell’istituto di via Vicenza a Olbia, ricostruite dopo la tragica alluvione del 18 novembre 2013, saranno dedicate alla Sheikha Mozah bint Nasser al-Missned, la madre dell’Emiro del Qatar. La proposta è arrivata dal sindaco Settimo Nizzi che durante l’incontro nei giorni scorsi con l’ambasciatore dello Stato arabo, Abdulaziz bin ...

Cinquanta studentesse sparite da una Scuola dopo un attacco di Boko Haram : Almeno 50 studentesse di una scuola attaccata la sera del 19 febbraio dai jihadisti di Boko Haram sono scomparse. Lo riporta la Bbc citando il governatore dello stato di Yobe, dove è avvenuto il blitz dei terroristi islamici. La maggior parte delle studentesse e degli insegnanti sono riuscite a scappare la sera dell’attacco dopo aver sentito gli sp...

A Mattino Cinque si discute dell'aggressione ai danni di un 17enne che è rimasto sfregiato al volto