Sclerosi multipla - MsmLab esporta in Puglia il modello Sardegna : Milano, 26 feb. (AdnKronos Salute) – Dopo la Sardegna, la Puglia. Il tacco dello Stivale diventa realtà di punta per insegnare alla sanità italiana come raccogliere – e vincere – la sfida delle patologie croniche ad alta complessità. Banco di prova la Sclerosi multipla, considerata dagli esperti “un paradigma” con il suo “target giovane” che per tutta la vita, a seconda della forma e della fase di ...

Sclerosi multipla - riparte MsmLab : Milano, 26 feb. (AdnKronos Salute) – Oltre 114 mila italiani colpiti, soprattutto giovani e donne, con più di 3.400 diagnosi all’anno cioè una ogni 3 ore. Un carico di sofferenza che pesa anche sul sistema, con costi sociali annui per circa 5 miliardi di euro, pari in media a 45 mila euro a paziente (dati Barometro Aism 2017). Così la Sclerosi multipla diventa paradigma, una ‘scuola’ per imparare a vincere la sfida più ...

Sclerosi multipla : ora la mielina si può riparare - ecco come : Sono stati resi noti, recentemente, i risultati di uno studio, tutto italiano, condotto su delle cavie da laboratorio e coordinato dalla Dottoressa Maria Pia Abbracchio dell'Università Statale di Milano in collaborazione con il Centro Cardiologico Monzino, l'Istituto San Raffaele di Milano e l'Università tedesca di Ulm. I ricercatori sono riusciti a identificare delle particolari cellule staminali, ancora presenti nel cervello di un essere umano ...

Ricerca - così si ripara la mielina : via italiana contro la Sclerosi multipla : Dalla Ricerca italiana una scoperta che promette di aiutare la lotta alla sclerosi multipla. Un gruppo di scienziati coordinati da Maria Pia Abbracchio dell’università Statale di Milano – farmacologa in corsa per il ruolo di prossimo rettore dell’ateneo guidato oggi da Gianluca Vago – ha scoperto che nel cervello adulto abita una popolazione di cellule riparatrici potenzialmente in grado di ‘aggiustare’ la ...

Sclerosi multipla : studio italiano individua cellule riparatrici della mielina : Staminali presenti nel cervello, in particolari condizioni, possono aggiustare il tessuto cerebrale danneggiato

Problemi psicologici associati all’insonnia nei malati di Sclerosi multipla : Un gruppo di ricercatori francesi ha valutato i Problemi psicologici associati all’insonnia in una casistica di soggetti con sclerosi multipla. I risultati hanno dimostrato che la concomitanza di queste condizioni può creare circoli viziosi che le mantengono nel tempo se non si affronta l’insonnia con approcci efficaci. Nonostante l’insonnia sia una malattia che si associa frequentemente alla sclerosi multipla, non è stata ancora analizzata ...

MALATO DI Sclerosi multipla REALIZZA IL SUO SOGNO DANZANDO AD AMICI : Sempre all' Huffington ha dichiarato: ' Finalmente ho coronato il mio SOGNO: diventare il primo e unico al mondo che è riuscito a ballare con la SCLEROSI MULTIPLA '. Ivan Cottini con i ragazzi di ...

Danzare con la Sclerosi multipla - Una lezione nella scuola di Amici : Realizzare il sogno di una vita, a 33 anni, nonostante quella stessa vita gli abbia riservato un fardello pesante che lo inchioda ad una sedia a rotelle da quando ne aveva 26. Ivan Cottini, ex modello, ci è riuscito, a dispetto della sclerosi multipla che vorrebbe impedirgli di sollevarsi da quella sedia e saltellare in punta di piedi sul parquet di una sala da ballo. E il parquet di cui parliamo non è uno qualsiasi, ma è lo stesso che ...

La frequenza del Virus JC nei malati di Sclerosi multipla : E’ stata pubblicata una revisione della letteratura che ha valutato la frequenza del Virus John Cunningam, quello che provoca la leucoencefalopatia multifocale progressiva, nelle persone con sclerosi multipla che assumono farmaci immunosoppressori. Il Virus John Cunningam (Virus JC o JCV), che appartiene alla famiglia dei Polioma Virus, entra nell’organismo umano principalmente nell’infanzia o nell’adolescenza e determina un’infezione che non si ...

Padova - salgono i casi di Sclerosi multipla nelle zone più inquinate. Ne parliamo? : In questi giorni è comparso sulla stampa veneta un articolo sulla diffusione della sclerosi multipla in provincia di Padova rimasto purtroppo confinato nei media locali, ma che viceversa offre spunti di grande interesse per tutti. Nell’articolo si riportano i dati del Centro regionale ad alta specializzazione dedicato a tale patologia diretto dal professor Paolo Gallo, ed emerge che nel territorio indagato i casi di sclerosi multipla sono in ...

Indagine : in Italia le donne con Sclerosi multipla sono poco informate sui temi legati alla gravidanza : Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ha diffuso i risultati di un’Indagine condotta in diversi paesi UE su 1.000 donne di età compresa fra i 25 e i 35 anni con diagnosi di Sclerosi Multipla (SM) recidivante negli ultimi cinque anni. I risultati indicano il persistere di convinzioni errate rispetto ai temi legati alla gravidanza per chi è affetto da SM (2). L’Indagine è stata condotta in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito, e i ...

Tempo di Gardensia - 2 fiori contro la Sclerosi multipla : “Ogni 3 ore una persona scopre di avere la sclerosi multipla“. Due su tre sono donne, soprattutto giovani tra i 20 e i 40 anni, ma può accadere anche molto prima, in età pediatrica. “Tu non restare a guardare, smuoviti. Aiutaci a non fermarci“. Cinzia, Federico e Cristina hanno deciso di metterci la faccia. Per dare corpo, voce e forza in un video all’appello lanciato da Aism (Associazione italiana sclerosi ...

Ricerca : 2 fiori per doppio impegno contro Sclerosi multipla - campagne Aism. : Crede nella scienza anche Federico, neolaureato, alle prese con una forma secondariamente progressiva di sclerosi multipla, che ha scelto di dedicare le sue attività di Ricerca alla malattia. E ci ...

Ricerca : 2 fiori per doppio impegno contro Sclerosi multipla - campagne Aism : Crede nella scienza anche Federico, neolaureato, alle prese con una forma secondariamente progressiva di sclerosi multipla, che ha scelto di dedicare le sue attività di Ricerca alla malattia. E ci ...