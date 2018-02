Sci alpino - Coppa del Mondo Crans Montana 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del weekend di Coppa del Mondo a Kranjska Gora. Il programma Sabato 3 marzo ore 10.30 superG Domenica 4 marzo ore 10.30 1a manche combinata ore 13.30 2a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, torna la Coppa del Mondo di sci alpino. Nemmeno il tempo di riposarsi che è già ora di tornare in pista, già da questo weekend. Gli uomini saranno di scena in Slovenia, a Kranjska Gora, dove si terrà un fine settimana all’insegna della tecnica. Riparte la caccia a Marcel Hirscher, che nonostante la delusione dell’uscita nella prima manche dello slalom olimpico, viaggia più leggero dopo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans Montana 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang torna subito la Coppa del Mondo. Le donne saranno protagoniste a Crans Montana, dove in programma ci saranno un superG ed una combinata. Grande attesa in casa Italia per Sofia Goggia, reduce dalla medaglia d’oro in discesa, ma oltre alla bergamasca possono fare anche molto bene Johanna Schnarf (quinta in Corea), Nadia Fanchini e soprattutto Federica Brignone, che ci proverà anche in combinata. Il ...

Sci alpino - Italia in crisi tra gli uomini : 0 medaglie tra Mondiali e Olimpiadi. Gli azzurri soffrono il grande evento : L’Italia è in seria difficoltà nello sci alpino maschile. Lo zero assoluto raccolto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 non è altro che la sublimazione di quanto si è visto in questa stagione caratterizzata da una sola vittoria (quella di Dominik Paris a Bormio): negli ultimi mesi gli azzurri hanno seriamente faticato a esprimersi ai massimi livelli e nell’occasione più importante hanno steccato sonoramente. Sotto i ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Team Event ai Giochi insegna - l’Italia deve puntare di più sul parallelo : Il Team Event di oggi ha chiuso il programma di PyeongChang 2018 dello sci alpino. L’Italia è riuscita a superare un solo turno, fermandosi ai quarti di finale contro la Francia. Un piazzamento in linea con quanto visto negli ultimi anni in questo particolare format di gara, ovvero che gli azzurri non hanno una tradizione particolarmente fortunata in questa specialità. Eppure la FIS punta in maniera forte da anni su questa competizione a ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : storica vittoria della Svizzera nel team event - Italia eliminata ai quarti : La Svizzera ha vinto il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prova a squadre ha debuttato ai Giochi e gli elvetici hanno aperto l’albo d’oro con una vittoria schiacciante sull’Austria (3-1): Ramon Zenhaeusern (argento in slalom l’altro ieri) ha battuto Michael Matt, Wendy Holdener (già argento in slalom e bronzo in combinata) ha avuto la meglio su Katharina Gallhuber, Daniel Yule ha schiacciato ...

LIVE Sci alpino - Team Event Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima volta assoluta per la prova a squadre nella rassegna a cinque cerchi, in palio medaglie pesantissime. L’Italia non ha nulla da perdere e cerca un clamoroso colpaccio: Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Chiara Costazza e Irene Curtoni incominceranno la propria avventura contro la Repubblica Ceca, poi Eventualmente ci sarà ...

Sci alpino - Team Event PyeongChang 2018 : l’analisi del tabellone. Possibile Italia-Francia ai quarti di finale! : Domani si disputerà il Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta di una prima volta assoluta per questa specialità in una rassegna cinque cerchi. La prova a squadre, mai praticata in questa stagione e solitamente presente soltanto durante le Finali di Coppa del Mondo, prevede la partecipazione di 16 Nazioni che si affronteranno in un tabellone a eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale. Le varie ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il regolamento del Team Event. Debutta ai Giochi la gara a squadre : Prima volta per la gara a squadre di sci alpino alle Olimpiadi Invernali. Domani verrà assegnata la prima medaglia del Team Event ai Giochi. Un format di gara fortemente voluto dalla FIS in occasione di questa rassegna a cinque cerchi, ma che fatica ancora ad incontrare l’assenso da parte di tutti gli addetti ai lavori, atleti compresi. Ma domani, in ogni caso, ci sarà una medaglia olimpica in palio. Alla gara partecipano le 16 migliori ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il tabellone del team event. L’Italia inizia con la Rep. Ceca : tutti gli incroci e le sfide : Domani (sabato 24 febbraio, ore 03.00 italiane) si disputerà il team event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta di un vero e proprio debutto per questa specialità in una rassegna a cinque cerchi. Sono presenti 16 Nazioni, ciascuna schiera due uomini e due donne. Le squadre si sfidano in un tabellone a eliminazione diretta che incomincia dagli ottavi di finale: passano le formazioni che vincono almeno tre ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si chiude con il Team Event! L’Italia prova a stupire : Si chiude domani il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una chiusura, però, con una prima volta assoluta, visto che si disputerà il Team Event, disciplina che non ha mai assegnate medaglie olimpiche nelle edizioni precedenti. Un format diverso rispetto al solito e anche avvincente: le nazioni partecipanti si sfideranno secondo un tabellone ad eliminazione diretta, dagli ottavi fino alla finale. ...

Per l'Italia dello Sci alpino maschile sono Olimpiadi da dimenticare : Per lo sci alpino maschile italiano quella di Pyeongchang è un'edizione dei Giochi invernali assolutamente da dimenticare. Nel corso degli anni è venuto a mancare il ricambio di talenti e i tecnici ...