Sarà presentato il 28 febbraio il libro Q502 di Sylvie Freddi

Xiaomi Mi MIX 2S Sarà presentato il 27 marzo e monterà uno Snapdragon 845 : Ora è ufficiale; non vedremo Xiaomi Mi MIX 2s al Mobile World Congress 2018, che si sta svolgendo in questi giorni a Barcellona

LG V30s Sarà presentato Al MWC : Focus Su AI Per Le Foto : Prime informazioni su LG V30s: Sarà Presentato al MWC 2018, Sarà caratterizzato da funzioni AI per la Fotocamera e un assistente vocale potenziato LG V30s Come ormai sappiamo, al MWC 2018 LG non presenterà LG G7. L’azienda ha comunicato ufficialmente di aver deciso di non rilasciare un nuovo smartphone ogni anno con l’obiettivo di concentrarsi maggiormente sull’ottimizzazione di ogni […]

Meizu E3 Sarà il prossimo Meizu ad essere presentato? : In attesa dei nuovi modelli Meizu della serie 15, la casa potrebbe avere in serbo un nuovo dispositivo che nel mercato asiatico prenderà il nome di Meizu E3. Ormai possiamo dire che siamo entrati ufficialmente nel 2018. Questo nuovo anno sarà senza dubbio in grado di sorprenderci e di regalarci tante emozioni sotto il punto di vista tecnologico. sarà inoltre un anno importante per Meizu. La casa cinese, infatti, quest’anno festeggerà il ...

Land Rover Explore è uno smartphone rugged modulare che Sarà presentato al MWC 2018 : Al Mobile World Congress 2018 la nota casa automobilistica presenterà il suo primo smartphone Android. Si chiama Land Rover Explore e si tratta di un dispositivo super resistente che, oltre ad essere rugged è pure modulare. Annunciato già il primo modulo che sarà disponibile presumibilmente al MWC: Adventure Pack, accessorio che farà felici gli amanti dell'avventura e non soltanto.

ASUS ZenFone 5 Sarà presentato al MWC 2018 : sarà possibile seguire la presentazione in streaming , direttamente dal sito ufficiale del colosso taiwanese. Ovviamente noi saremo presenti alla fiera catalana per portarvi qualsiasi aggiornamento ...

Il Galaxy S9 Sarà presentato il 25 Febbraio. E’ ufficiale : Il Galaxy S9 verrà presentato ufficialmente il 25 Febbraio 2018 alle 18, anche in streaming, poco prima dell’MWC 2018 a Barcellona Ecco la data di presentazione ufficiale del Galaxy S9. 25 Febbraio 2018 a Barcellona Finalmente la conferma ufficiale da parte di Samsung che terra’ l’evento unpacked il 25 Febbraio 2018 alle ore 18 poco prima dell’inizio […]

Nuovi render mostrano Samsung Galaxy S9 Plus - che Sarà presentato il 25 febbraio : L'evento di presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus si terrà il 25 febbraio. La conferma è arrivata con l'invito ufficiale da parte di Samsung che terrà il suo evento Unpacked al MWC 2018 di Barcellona. Nel frattempo Nuovi render mostrano le linee di Samsung Galaxy S9 Plus anche se sono nascoste all'interno di alcuni case.

[PS4]Recon 2018 a Bruxelles : Sarà presentato un nuovo kernel exploit su PS4 : Come ogni anno dopo la conferenza CCC ad Amburgo arriva a febbraio il Recon a Bruxelles.Il REcon è una conferenza sulla sicurezza informatica con particolare attenzione al reverse engineering e alle tecniche di sfruttamento avanzato in programma dal 2 febbraio al 4 febbraio 2018.Nella schedule troviamo per sabato 3 febbraio alle ore 16 qualcosa che ci potrebbe interessare da Volodymyr Pikhur Tradotto…. Questa presentazione parlerà di come

Battlefield 1 : il DLC Apocalypse Sarà presentato a breve : Mentre pochi giorni fa DICE comunicava la sua decisione di rendere disponibili a tutti le Operazioni di Battlefield 1, anche a chi non è in possesso del Premium Pass, ecco che spuntano in rete interessanti novità sull'apprezzato sparatutto.Infatti, come segnala Windows Central, sembra proprio che a breve verranno condivise notizie sul prossimo DLC di Battlefield 1, Apocalypse.Il contenuto, stando a un post apparso sul sito ufficiale del gioco,

Presentato il palinsesto Rai per PyeongChang2018. Malagò : così i Giochi Olimpici saranno un'altra cosa : Siamo qui, nella casa dello sport, luogo ideale dove presentare il nostro impegno. Tra le missioni principali del servizio pubblico c'è quella di raccontare le emozioni e i valori dello sport, e ...

Uscita Galaxy S9 : Sarà presentato Al MWC 2018 - Sul Mercato Subito Dopo? : Quando esce il Galaxy S9? Quando Sarà Presentato Galaxy S9? Quale Sarà il prezzo del Galaxy S9? Per ora sappiamo che la presentazione avverrà al MWC 2018! Uscita Galaxy S9 e data di presentazione Ci siamo, è arrivata la conferma ufficiale da parte di Samsung. Il Galaxy S9, nuovo top di gamma del 2018, Sarà Presentato ufficialmente durante il MWC […]

Huawei P20 Sarà presentato - con ogni probabilità - al MWC 2018 : Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina Huawei presenterà il suo nuovo top di gamma P20 al Mobile World Congress 2018.

Honor 9 Youth Edition Sarà presentato il 21 dicembre a un prezzo interessante : Honor 9 Youth Edition sarà presentato il prossimo 21 dicembre in Cina: ecco le probabili caratteristiche e i prezzi anticipati da China Telecom.