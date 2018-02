Sanità | Programma Nazionale Esiti | il Veneto promosso 4

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra i settori migliorabili nel rapporto tra volumi di attività ed Esiti, ad esempio favorendo le aggregazioni, vi sono la chirurgia oncologica, e la chirurgia protesica di elezione, a cominciare da quella del ginocchio. La logica non è quella della graduatoria o della cla

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Continua a ridursi la mortalità a 30 giorni dal ricovero per infarto miocardico acuto in Veneto (dall’12,2% del 2010 all’attuale 9,3%). Analogo trend è evidente per la mortalità a 30 giorni per ictus che scende dal 10,6% del 2009 al 9,2% del 2016. PNE documenta in Italia,

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - “Il Veneto ha uno dei migliori Sistemi Sanitari d’Italia e si confronta certamente alla pari con i risultati di salute rilevabili nei Paesi del Nord Europa”. E’ riassunta in questa frase la promozione del sistema Sanitario della Regione del Veneto, che emerge dalla pre

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – ‘Il Veneto ha uno dei migliori Sistemi Sanitari d’Italia e si confronta certamente alla pari con i risultati di salute rilevabili nei Paesi del Nord Europa”. E’ riassunta in questa frase la promozione del sistema Sanitario della Regione del Veneto, che emerge dalla presentazione, avvenuta oggi nell’Auditorium del Padiglione Rama dell’Ospedale dell’Angelo a Mestre, ...

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Dalla ricerca emerge che, nel Veneto sono evidenti nel 2016 e 2017 trend in miglioramento rispetto agli anni precedenti in diverse aree cliniche, tra cui l’osteo-muscolare, la gravidanza e il parto, l’area cardiocircolatoria e neurologica, la chirurgia generale, e il respiratorio.Migliora la tempestività per l’intervento chirurgico sulle fratture del collo del femore negli ultra 65enni, ...

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nel 2016 il 68% dei ricoveri per tumore della mammella veniva effettuato in strutture che eseguivano ciascuna meno del 5% degli interventi totali e al di sotto della soglia di 150 interventi annui. Nel 2018, dopo interventi di riorganizzazione innescati nel 2017 da una nuova Programmazione regionale della chirurgia senologica con l’attivazione delle Breast Unit, la maggior parte delle mastectomie ...

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso (5) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tra i settori migliorabili nel rapporto tra volumi di attività ed Esiti, ad esempio favorendo le aggregazioni, vi sono la chirurgia oncologica, e la chirurgia protesica di elezione, a cominciare da quella del ginocchio.La logica non è quella della graduatoria o della classifica, ma quella del confronto, utilizzando metodi che evitano l’introduzione di errori sistematici di misurazione che possano ...

Sanitaservice : D'Attis attacca il Pd. Scuola - il programma dei Cinque Stelle : ... dovendo ricordare ai presenti, e in particolar modo alla deputata 5 Stelle Silvia Chimenti, componente della VII commissione 'Cultura, Scienza e Istruzione' della Camera, ospite del convegno, gli ...

Sanità - trasporti - giovani : il programma di Nicola Zingaretti per il Lazio : C'è tutta una nuova programmazione, che è già iniziata, ed è finalizzata a costruire un maggiore rapporto tra scienza, ricerca, università e innovazione e un nuovo modo di produrre per creare lavoro. ...

Sanità : ok giunta veneta a programma acquisti centralizzati Azienda Zero 2018- 2019 (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra alcune delle gare più significative aggiudicate nel 2016-2017, o in corso di aggiudicazione, la parte del leone la fanno i farmaci, per i quali sono stati spesi oltre 3 miliardi; l’acquisto dei vaccini offerti alla popolazione ha impegnato risorse per 99 milioni, più

Sanità : ok giunta veneta a programma acquisti centralizzati Azienda Zero 2018- 2019 : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - Nel biennio 2016-2017, la Regione del Veneto ha aggiudicato gare d’appalto in Sanità con il sistema degli acquisti centralizzati per un totale di circa 4 miliardi 300 milioni con un risparmio pari a circa 180 milioni di euro rispetto al precedente sistema di acquisti “s