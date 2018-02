SANDRA MILO L' attrice svela | Ecco perché nei film mi doppiavano sempre

”Cosa ha fatto dopo avermi imitata”. SANDRA MILO contro Virginia Raffaele : il siluro diretto e pesantissimo dell’attrice : È ancora gelo tra Virginia Raffaele e Sandra Milo. L’attrice, 84 anni, non ha dimenticato ancora l’imitazione della comica a Sanremo. Intervistata dal Corriere della Sara, Sandra Milo ha toccato varie questioni, dal suo amore verso Federico Fellini alla carriera; dalle molestie sessuali alla violenza, arrivando fino a Sanremo. In questa occasione l’attrice è tornata a parlare dell’imitazione interpretata da ...

SANDRA MILO - siluro contro Virginia Raffaele : 'Volgare - dopo l'imitazione nemmeno si è...' : Sandra Milo , 84 anni, torna al cinema per Gabriele Muccino in A casa tutti bene . E si racconta: gli amori, i figli, i successi, i ricatti sessuali. E poi il tasto dolente: la discussa imitazione ...

SANDRA MILO : ‘L’imitazione di Virginia Raffaele al Festival di Sanremo? Volgare’ : Sessantadue film, 13 programmi tv e un’attività ancora prolifica in teatro e al cinema: a 83 anni Sandra Milo non ha intenzione di fermarsi, e il motivo viene rivelato dall’attrice in persona in un’intervista al Corriere della sera: “[…] ho due famiglie da mantenere: Azzurra vive con me e poi c’è Ciro, che ha una compagna e un figlio. Non possiedo niente”. Anche per questo motivo Sandra, nome ...

SANDRA MILO : Non ho mai ricevuto le scuse dalla Raffaele : È ancora gelo tra Virginia Raffaele e Sandra Milo. L'attrice non ha dimenticato ancora l'imitazione della comica a Sanremo. In quell'occasione le figlie della Milo protestarono, ma a quanto pare la Raffaele non si è mai scusata. E così in un'intervista al Corriere, l'attrice torna su quell'episodio e non usa giri di parole: "Sinceramente quando parlano male di me non me ne può fregar di meno, mi importa ...

SANDRA MILO : "Con Fellini parlo ancora. L'imitazione della Raffaele una grande offesa. Non si è mai scusata" : "Sono l'unica della mia età senza premi alla carriera. Con Fellini parlo ancora, peccato che scelse di morire". Sandra Milo parla in un'intervista al Corriere della Sera, parla di Fellini, della violenza e delle molestie, delL'imitazione di Virginia Raffaele.Ha amato molti uomini, pure Bettino Craxi. «Sì, ma l'amore amore è stato solo uno: Federico (Fellini, ndr). Ancora oggi ci parlo come se fosse qua. Sono stata ...

“Che fuori tempo che fa” – Ventunesima puntata di lunedì 26 febbraio 2018 – SANDRA MILO e Giuseppe Bergomi tra gli ospiti. : Ventunesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:30, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Poi segue il talk con gli ospiti al tavolo che […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Ventunesima puntata di lunedì 26 febbraio 2018 – Sandra Milo e Giuseppe Bergomi tra gli ospiti. sembra ...

Fazio - gli ospiti di lunedì : SANDRA MILO e Cristiana Capotondi : lunedì 26 febbraio, alle 23:40 su Rai1, nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio . Come sempre la puntata è aperta dalla copertina di Maurizio Crozza. Al ...

SANDRA MILO/ "Fu Costanzo a dire : guardate che la Milo è intelligente e di colpo sono diventata intelligente!" : SANDRA Milo racconta la esperienza con Muccino e con molti grandi registi italiani in una recente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e canzoni.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:24:00 GMT)