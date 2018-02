Samsung Galaxy S9 | download sfondi ufficiali e versione ibrida con doppia SIM

Galaxy S8 vs Galaxy S9 : durata della batteria a confronto con dati ufficiali Samsung : Samsung ci fornisce i primi dati ufficiali della durata della batteria della gamma Galaxy S9 che possiamo confrontare con quelli della gamma Galaxy S8: piccoli miglioramenti.Con l’annuncio dei Samsung Galaxy S9 e S9+ molti utenti forse avranno notato che i nuovi dispositivi montano le stesse batterie già utilizzate sui precedenti Galaxy S8 e S8+, ovvero da 3000 e 3500 mAh.Considerato inoltre che tutti e quattro i dispositivi utilizzano ...

Passare dai vari iPhone al Samsung Galaxy S9 : permuta golosa - fino a 450 euro : Siete possessori di iPhone 7 e 6S, ma il nuovo Samsung Galaxy S9 vi ha letteralmente folgarato? Può succedere, tant'è che il produttore asiatico ha pensato anche a voi, estendendo il suo programma di permuta ufficiale ai dispositivi iOS, che sappiamo avere un valore ben al di sopra di tutti gli altri smartphone. La supervalutazione che coinvolge i melafonini per l'acquisto dell'ultimo arrivato del brand sudcoreano abbraccia tantissimi modelli, ...

I segreti del design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus raccontati da Samsung : Samsung ci racconta i dettagli del design adottato dai nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: scopriamo tutti i "segreti" dietro le scelte del produttore sud-coreano, che sembra aver dedicato molta cura ai suoi flagship 2018. L'articolo I segreti del design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus raccontati da Samsung è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di febbraio - Huawei P9 Lite quelle di gennaio : È anche oggi tempo di aggiornamenti in casa Samsung e Huawei: Galaxy A8 (2018) riceve le patch di sicurezza di febbraio, P9 Lite invece quelle di febbraio. Le novità degli update non sono finite qui... L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di febbraio, Huawei P9 Lite quelle di gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9/ Mwc 2018 - nuova sfida con Apple : una gamma di colori per una luminosità senza precedenti : SAMSUNG GALAXY S9: Mwc 2018 presentanti due modelli. nuova sfida con Apple: dalla fotocamera intelligente al super rallentatore. Le ultime notizie sui nuovi telefonini sudcoreani(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:52:00 GMT)

L’evoluzione dei prezzi in casa Samsung : dai 549 euro di Galaxy S ai 999 di Galaxy S9 Plus : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus hanno subito l'ennesimo rincaro dei prezzi rispetto ai predecessori: ripercorriamo la storia recente di Samsung dando un'occhiata all'evoluzione dei prezzi italiani della gamma S a partire dal primo Galaxy S (i9000) del 2010. L'articolo L’evoluzione dei prezzi in casa Samsung: dai 549 euro di Galaxy S ai 999 di Galaxy S9 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung rivoluziona la fotocamera con il nuovo Galaxy S9/S9+. Prezzo e caratteristiche : Grazie alla connettività LTE fino a 1,2 Gbps, potrai scaricare velocemente e guardare video in diretta streaming senza interruzioni.

Come sono i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ : sono stati appena presentati a Barcellona e sfideranno ancora gli iPhone di Apple The post Come sono i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ appeared first on Il Post.

Vale la pena passare da Samsung Galaxy S8 a Galaxy S9? Ecco il nostro confronto : Samsung Galaxy S9 è un upgrade del top di gamma dello scorso anno dell'azienda sudcoreana, Vale la pena passare all'ultimo modello se si proviene da Galaxy S8? Vi diamo un primo giudizio direttamente dall'evento Samsung al Mobile World Congress 2018. L'articolo Vale la pena passare da Samsung Galaxy S8 a Galaxy S9? Ecco il nostro confronto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come saranno i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ : Sono stati appena presentati a Barcellona e sfideranno ancora gli iPhone di Apple The post Come saranno i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ appeared first on Il Post.

Samsung presenta il nuovo Galaxy S9 : Al Mobile World Congress di Barcellona, Samsung ha presentato il suo nuovo smartphone: il Galaxy S9. Nel design è molto simile al suo predecessore, con bordi ridotti al minimo...

Sì - Samsung Galaxy S9 ed S9+ supportano Project Treble. Ecco cosa significa : Questa notizia può essere più importante di quanto crediate, quindi prestate attenzione: i due Samsung Galaxy S9 ed S9+ supportano nativamente Project Treble L'articolo Sì, Samsung Galaxy S9 ed S9+ supportano Project Treble. Ecco cosa significa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 - svelati i nuovi smartphone Samsung Galaxy S9 e S9+ : Che si tratti di guardare un film o di ascoltare in streaming l'ultimo album del proprio artista preferito, i suoni sono chiari, nitidi e di alta qualità. Galaxy S9 e S9+ supportano anche la ...

Samsung Galaxy S9 fa la voce grossa su AnTuTu e nei vari benchmark : Samsung Galaxy S9 affronta i test di AnTuTu, GFXBench e GeekBench: andiamo a scoprire i punteggi ottenuti, se il nuovo flagship del produttore è in grado di superare i rivali iOS iPhone X e iPhone 8 Plus e di far "sfigurare" i top Android 2017. L'articolo Samsung Galaxy S9 fa la voce grossa su AnTuTu e nei vari benchmark è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.