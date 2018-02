Salvini | giovedì all' Eur c destra unito

Elezioni : Salvini - giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra - anche Berlusconi : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “giovedì alle 18 all’Atlantic dell’Eur – era una manifestazione della Lega che abbiamo poi deciso di allargare – ci saranno Berlusconi, Meloni, quarta gamba e tutte le gambe del mondo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai 1. L'articolo Elezioni: Salvini, giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra, anche Berlusconi ...

Elezioni : Salvini - giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra - anche Berlusconi : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “giovedì alle 18 all’Atlantic dell’Eur – era una manifestazione della Lega che abbiamo poi deciso di allargare – ci saranno Berlusconi, Meloni, quarta gamba e tutte le gambe del mondo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai 1. L'articolo Elezioni: Salvini, giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra, anche Berlusconi ...

Elezioni : Salvini - con Berlusconi giovedì sera a Roma : Milano, 24 feb. (AdnKronos) – Con Silvio Berlusconi “ci vediamo giovedì sera a Roma” alla manifestazione unitaria del centrodestra. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in piazza Duomo a Milano al termine della manifestazione organizzata dalla Lega, rispondendo a chi gli faceva notare che nel suo comizio non aveva mai citato il leader di Forza Italia. Su una competizione con Forza Italia per diventare il primo ...

Fissata a giovedì l'udienza del ricorso contro Salvini : Si svolgerà giovedì 25 gennaio con inizio intorno alle 11 davanti alla prima sezione civile del Tribunale di Milano la discussione sul ricorso d'urgenza in cui si chiede di sospendere in via "cautelare" la "nomina di Matteo Salvini quale segretario federale della Lega nord" e "inibire" l'eurodeputato e l'attuale consiglio federale dalle attività connesse al loro ruolo nel partito "anche in relazione alle elezioni politiche ...