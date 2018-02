Salvezza | per Crotone e Sassuolo il calendario è duro | spera il Benevento

Serie A - 26^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Sassuolo-Lazio 0-3 - Verona e SPAL per la Salvezza : Quattro partite nel pomeriggio per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su ...

La Spal vince in casa del Crotone : 3-2 e lotta Salvezza riaperta : La Spal di Leonardo Semplici è corsara all'Ezio Scida di Crotone e batte per 3-2 la squadra di Walter Zenga. Hanno deciso la partita le reti di Antenucci, Simic e Paloschi che hanno reso vana la doppietta di Budimir. La partita è stata equilibrata con i ferraresi che hanno sfruttato a pieno due gravi errori individuali di Cordaz e Barberis. Con questo prezioso successo la Spal sale a quota 20 punti, mentre il Crotone resta fermo a quota 21. ...

Serie A Verona - Vukovic si presenta : «Sono qui per la Salvezza» : Verona - " Segnare all'esordio è stato fantastico, ma non mi basta". Jagos Vukovic , nuovo difensore del Verona , si è presentato così in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. " La situazione qui ...

Calcio a 5 - Serie A : Pesaro vuole ritrovarsi. Milano all'ultima chiamata per la Salvezza : ... l'Italiservice Pesaro torna tra le mura di casa al PalaFiera per ospitare Milano nella 20° giornata della Divisione Calcio a 5 , diretta stasera dalle 20:45 su Repubblica Tv Sport, . Una partita ...

Ternana - arriva Gigi De Canio : ecco come cambia l’11 per raggiungere la Salvezza [FOTO] : La Ternana sta attraversando un momento difficilissimo in campionato, la squadra occupa l’ultimo posto nel torneo di Serie B e la salvezza al momento sembra lontana anche perchè la squadra non convince. Il ribaltone in panchina con l’esonero di Pochesci e l’arrivo di Mariani non ha portato gli effetti sperati, adesso è in arrivo un altro cambiamento. La dirigenza ha deciso di affidare la panchina a Gigi De Canio, un allenatore ...

Amaurys Perez/ In nomination - il pubblico vuole la sua Salvezza (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei Famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:56:00 GMT)

De Zerbi - Salvezza? Ci speriamo : ... abbiamo qualche scontro diretto e oggi non pensiamo alle speranze, pensiamo partita dopo partita'': così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi commenta il successo ...

De Zerbi - Salvezza? Ci speriamo : ... abbiamo qualche scontro diretto e oggi non pensiamo alle speranze, pensiamo partita dopo partita'': così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi commenta il successo ...

Benevento - Djuricic : 'Contro il Crotone tre punti fondamentali per la Salvezza' : L'esterno del Benevento , Filip Djuricic , è intervenuto a Sky Sport prima della sfida contro il Crotone : 'Si tratta di una partita molto importante in questa momento della stagione. Giochiamo per i tre punti, fondamentali per la salvezza'.

Nuovo esame per la Salvezza : COME SEGUIRE LA GARA Potrete seguire la web-cronaca di #SassuoloCagliari sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android . Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi ...

Serie A - Genoa. Perin : “Mi alleno per raggiungere la Salvezza” : “Giochiamo per raccogliere punti”. Biraschi: “Chievo squadra solida”. Ottimismo moderato. L’entusiasmo per la vittoria contro la Lazio ha lasciato sensazioni di ottimismo in casa Genoa. La squadra di Ballardini ha superato una prova non indifferente guadagnando tre punti preziosissimi in chiave salvezza, ma ora, stando alle parole di Mattia Perin, non bisogna cadere nell’errore di credere che sia ...

Perin - obiettivo fisso Salvezza Genoa : ANSA, - GENOVA, 8 FEB - "Siamo contenti per la vittoria di lunedì che ci ha dato entusiasmo e che ci ha ha fatto respirare un po'. Ma non dobbiamo fare l'errore grave di pensare di essere fuori dalla ...

Serie A Genoa - Perin : «Pensiamo solo alla Salvezza» : GENOVA - "Siamo contenti per la vittoria di lunedì che ci ha dato entusiasmo e che ci ha ha fatto respirare un pò. Ma non dobbiamo fare l'errore grave di pensare di essere fuori dalla zona calda. ...

Perin - obiettivo fisso Salvezza Genoa : ANSA, - GENOVA, 8 FEB - "Siamo contenti per la vittoria di lunedì che ci ha dato entusiasmo e che ci ha ha fatto respirare un po'. Ma non dobbiamo fare l'errore grave di pensare di essere fuori dalla ...