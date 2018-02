Salva un uomo dalle fiamme È bergamasco l' eroe per caso

Maltempo - uomo travolto con auto da torrente : Salvato da carabinieri : travolto con l'auto da un torrente in piena è stato salvato dai carabinieri. E' accaduto tra Partanna e Castelvetrano in provincia di Trapani.

Mosca : Salvato uomo caduto nella Moscova dal ponte della Crimea - : "L'uomo è stato tirato fuori dall'acqua e portato dai medici" ha detto l'interlocutore dell'agenzia. Sono in corso indagini sull'accaduto. Come comunicato dal corrispondente di RIA Novosti al centro ...

L’uomo è il migliore amico del cane - se il cane lascia la lingua sul tombino per il freddo. Il Salvataggio : Vladivostok, Russia. A causa delle temperature polari, un cane è rimasto con la lingua attaccata ad un tombino. Nel video, rovesciando il famoso detto, L’uomo si dimostrerà il migliore amico del cane. Un passante, impietosito dalla scena verserà dell’acqua calda per sciogliere la morsa gelata e liberare l’animale. Il cane, sia pur provato riuscirà a liberarsi, tra le carezze amorevoli del buon samaritano L'articolo L’uomo è il ...

Tenta suicidio gettandosi da ponte. Uomo Salvato ad Ariccia : Roma – Nella mattinata odierna un Uomo romano di 46 anni, fuggito poche ore prima da una clinica psichiatrica di Genzano, ha Tentato il suicidio gettandosi... L'articolo Tenta suicidio gettandosi da ponte. Uomo salvato ad Ariccia su Roma Daily News.

L'uomo non si Salva da solo : "Un individualismo che si affida alle proprie forze per salvarsi". E' l'errore delL'uomo di oggi nel discorso di Papa Francesco alla Congregazione per la dottrina della fede. ROBERTO COLOMBO(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 05:59:00 GMT)Le mille domande degli adolescenti, di G. VittadiniIl papa e la fake news del serpente, di G. Frangi

'Così mi sono gettato nell'acqua gelida per Salvare un uomo' : Caorle. Il racconto del 40enne che ha portato fino alla riva il passeggero dell'autocarro finito domenica in un canale

Il pianto del cucciolo di bradipo - orfano e vittima della tempesta. La dolcezza dell’uomo che lo Salva : “Tu - cosa preziosa…” : Un cucciolo di bradipo tra le rocce sulla spiaggia di Punta Tigre, Costa Rica. A trovarlo un passante che ha sentito il pianto disperato del piccolo animale, solo e zuppo d’acqua dopo una tempesta notturna che ha colpito la costa. L’uomo, che ha girato il video, ha raccolto il cucciolo e lo ha affidato a un centro per animali in pericolo. Oltre alla tenerezza del baby bradipo, colpisce quella nella voce del suo salvatore, che più ...

Uomo disperso da ieri Salvato con un’operazione spettacolare sulla scogliera di Panarea [FOTO] : 1/4 ...

Robot chirurgo Salva la vita a un uomo - eccezionale intervento in ospedale : è la prima volta al mondo : intervento chirurgico all'avanguardia all'ospedale Santa Maria di Terni dove il professor Ettore Mearini, insieme alla sua equipe, ha rimosso con successo tramite tecnica minivasiva Robotica una ...

Genova - uomo si getta in mare con un materassino : Salvato : Genova, 21 dic. (askanews) A Genova un uomo con problemi psichici è stato tratto in salvo da un poliziotto dopo essersi gettato in mare con un materassino gonfiabile questo pomeriggio nonostante le ...

MICHELLE HUNZIKER/ Jean-Charles - l’uomo che cercò di infiltrarsi nella setta per Salvarla (Domenica In) : MICHELLE HUNZIKER: video, ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado ha parlato dell'incubo della setta e della sofferenza della sua famiglia, Eros compreso.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 14:39:00 GMT)