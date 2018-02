Russia | dopo tre anni S&P restituisce l' investment grade

Russia - aereo di linea cade cinque minuti dopo il decollo : nessun superstite Video : Non si è salvato nessuno. Non c'è alcun sopravvissuto alla sciagura aerea [Video] accaduta ieri in Russia. L'#aereo di linea, un Antonov An-148 della compagnia Saratov Airlines che trasportava 71 persone, era decollato dall'aeroporto Domodedovo di #Mosca ed era diretto verso la citta' di Orsk negli Urali. Una tratta nazionale coperta più volte al giorno in un paio d'ore. E invece ieri, dopo cinque minuti dal decollo, il terribile schianto. A ...

Russia - aereo di linea cade cinque minuti dopo il decollo : nessun superstite : Non si è salvato nessuno. Non c'è alcun sopravvissuto alla sciagura aerea accaduta ieri in Russia. L'aereo di linea, un Antonov An-148 della compagnia Saratov Airlines che trasportava 71 persone, era decollato dall'aeroporto Domodedovo di Mosca ed era diretto verso la città di Orsk negli Urali. Una tratta nazionale coperta più volte al giorno in un paio d'ore. E invece ieri, dopo cinque minuti dal decollo, il terribile schianto. A darne notizia ...

Global Blue sbarca in Russia dopo legge su Tax Free Shopping : ... Global Blue è il primo operatore nel settore del Tax Free Shopping ad annunciare lo sbarco in Russia, grazie anche alla collaborazione con l'imprenditore, filantropo ed esperto dell'economia del ...

Proteste in Russia : Aleksej Navalny viene rilasciato dopo il fermo : 'Grazie per il sostegno che mi date. Mi stanno arrestando, ma voi dovete pensare non a me, ma al futuro della Russia. L'arresto di una persona non conta. Siamo in tanti, e qualcuno dovrà sostituirmi'. Queste le parole di Aleksej Navalny (attivista politico e blogger) di nazionalità russa dopo il suo fermo voluto dalla polizia russa.Quest'ultimo, stava per unirsi alla manifestazione antigovernativa a Mosca. I fermi, non sono stati solo nella ...

Proteste in tutta la Russia. Navalny rilasciato dopo il fermo a Mosca : "Sono stato arrestato. Non cambia nulla", ha twittato il leader dell'opposizione, dichiarato inelegibile per la condanna penale a suo carico. In serata è stato rilasciato. Le Proteste sono state organizzate in vista delle elezioni presidenziali di marzo, in cui si prevede una conferma di Putin fino al 2024

scandalo in Russia!dopo la bravata - la solidarieta' ai cadetti : tutti ballano satisfaction - Cronache : Il rettore ha paragonato il balletto alla provocazione delle Pussy Riot nella Cattedrale del Cristo Salvatore di Mosca sei anni fa perché l' Istituto sarebbe 'un tempio della scienza'. E c'è chi ha ...

Spazio : la Russia pensa a una propria stazione spaziale dopo il 2019 : Nel caso di cessazione definitiva delle attività della stazione spaziale Internazionale, la Russia potrebbe costruire una propria stazione orbitante a cinque moduli (abitata da 3 persone) dopo il 2019: lo ha reso noto il capo della sezione progettazione dei Sistemi e Complessi di Roscosmos, il quale ha anche dichiarato che la nuova nave spaziale “Federatsiya” effettuerà il suo primo volo nel 2024. “La nuova astronave vanta una ...

Russia - uomo arrestato dopo aver abusato di 900 adolescenti Video : Era ritenuto un padre adottivo modello, un uomo meritevole di grande rispetto per l'impegno che per molti anni ha profuso in favore della collettivita' prendendosi cura di numerosi bambini relegati negli orfanotrofi russi. In realta' dietro alla parvenza di uomo buono e generoso si celava un perfido individuo capace di commettere una lunga serie di violenze sessuali su bambine e adolescenti. Viktor Lishavsky, 37enne di Amursk si è lasciato ...

Trump : 'dopo flop Russiagate mi attaccano su ogni fronte' : Trump accusa i 'Fake news media' e il "falso nuovo libro" di Michael Wolff di "attaccare ogni nuovo fronte immaginabile" dopo che la collusione con la Russia si sta rivelando a suo avviso una "bufala ...

Russiagate - Fisco - GerusalemmeIl mondo dopo un anno di Trump : Dal Russiagate a Wall Street, dalla riforma fiscale all'Obamacare fino a Gerusalemme capitale d'Israele. Bilancio del primo anno di Donald Trump alla Casa Bianca: bene l'economia ma sul resto tante ombre Segui su affaritaliani.it

