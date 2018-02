Roma | tra la neve anche il leone e l' elefante

Maltempo - gelo fino a mercoledì. Ma da giovedì altra neve anche a Roma : Maltempo, gelo fino a mercoledì. Ma da giovedì altra neve anche a Roma Roma Il freddo siberiano di questi giorni durerà almeno fino a mercoledì, ma già da giovedì è in arrivo una nuova perturbazione, ...

Neve a Roma - tra baci e sci le foto più belle : Non solo disagi. La Neve a Roma ha regalato inedite vedute della città eterna come non si vedevano da tempo. Risale infatti al 2012 l'ultima nevicata nella Capitale. Questa mattina i Romani si sono ...

Consigli per l'uso tranquillo della neve Romana : In compenso la magia della Città Eterna sotto la neve ha fatto il giro del mondo grazie ai social. Non solo Villa Borghese, il Colosseo o i preti che fanno a palle di neve coi pellegrini in Piazza ...

Roma : caos trasporti - scuole chiuse anche domani : Nella Capitale rete degli autobus in tilt, molti treni soppressi, cancellati gli Intercity e ritardi fino a 5 ore. Il centro nord nella morsa del freddo - scuole chiuse anche domani a Roma per il ...

Roma sotto la neve - scuole chiuse anche domani |Foto Saltano pure i programmi Rai Le vostre foto|Traffico in tilt : Al suolo e sulle auto una decina di centimetri di neve: monumenti imbiancati, metro regolarmente in funzione, problema in superficie con bus, tram e treni

Roma città chiusa. La strategia anti-neve di Virginia Raggi è 'tutti a casa' : Il focolare domestico. Ecco la contro-immagine della neve a Roma. Il sindaco Virginia Raggi, domenica sera, dal Messico dove si trova per il Forum sul clima, ha diffuso l'ordinanza di chiusura degli ...

Neve a Roma - gelo e maltempo/ Protezione Civile : "Deciso l'intervento dell'Esercito per pulire le strade" : maltempo, gelo record e Neve a Roma: video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:03:00 GMT)

Neve a Roma - social scatenati tra ironia e polemica : La Capitale è imbiancata, e sui social spopolano le battute irriverenti e le critiche all'amministrazione Previsioni meteo Roma, temperature in picchiata poi torna la Neve Scuole chiuse a Roma oggi ...

Maltempo - neve a Roma : e sui social impazza l’ironia - #passameersale di Barbarossa tra i più twittati : ‘Passame er sale’ cantano e hashtaggano oggi i Romani, citando il brano con cui Luca Barbarossa è tornato in gara al festival di Sanremo meno di un mese fa. C’è chi posta una foto dell’ex sindaco della capitale Gianni Alemanno vicino ai sacchi di sale utilizzati per la nevicata del 2012 con la scritta “io non dimentico #passameersale“, chi cerca di sdrammatizzare (“trattasi dell’inverno, non ...