Roma sotto la neve | la sindaca Virginia Raggi anticipa il rientro dal Messico dopo le

Italia al gelo, Roma sotto la neve | FotoNella Capitale scuole chiuse anche domani Nella Capitale impiegati i militari per ripulire le strade, attivati i volontari della Regione per assistere i passeggeri bloccati sui treni e in attesa nelle stazioni.

Roma si sveglia sotto la neve - si blocca anche la Rai : saltano Magalli e Isoardi - TV/Radio - Spettacoli : Mentre cadevano fiocchi su tutta Roma, è arrivato tramite social l'avviso che la forte nevicata sulla Capitale ha bloccato non solo trasporti e scuole, chiuse preventivamente per il maltempo, ma ...

Roma sotto la neve - è caos trasporti : Forti ritardi nella circolazione ferroviaria soprattutto intorno a Roma. Nel pomeriggio cancellati tutti gli Intercity. I biglietti saranno rimborsati

Maltempo - Roma e mezza Italia sotto la neve - Foto : Buran , il vento gelido dalla Siberia, come previsto ha portato con sé neve in gran parte d'Italia. Forti nevicate nella notte hanno colpito molti centri del Lazio, Umbria e Marche , dove nelle zone ...

Roma si è svegliata sotto la neve - imbiancato anche il litorale : Disponibili per l'emergenza neve "almeno 170 mezzi a Roma", precauzionalmente disposti su presidi individuati in diverse parti del territorio cittadino e intorno all'anello della città per raggiungere ...

Italia sotto la neve - disagi a Roma dove interviene l'esercito : Preoccupazione per i senzatetto. disagi per i passeggeri della stazione Termini, fino a quasi 5 ore gli intercity. Aeroporti di Fiumicino e Ciampino operativi - Tanto affascinante e suggestiva la ...

Burian visita la città eterna - Roma sotto la neve 'tormentata' dalle polemiche : Risveglio insolito sotto la neve per la città eterna. Come era stata annunciata, è arrivata la neve a Roma lasciando al suolo una decina di centimetri. Direttamente dall'Europa orientale Burian, il vento gelido siberiano è sceso sulla penisola, provocando condizioni metereologiche avverse anche sull'Italia centrale con un repentino abbassamento delle temperature fin sotto lo zero e nevicate a bassa quota che hanno regalato al paesaggio, anche ...

Roma si sveglia sotto la neve : Fitta nevicata su Roma. La Capitale - da nord a sud e fino al litorale - è stata imbiancata dai fiocchi caduti nella notte. Su Cassia, Flaminia, Boccea e fino al Pigneto, passando per San Giovanni, ...

