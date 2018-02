Roma sotto la neve | dopo le polemiche Virginia anticipa il rientro dal Messico

Roma sotto la neve - ferrovie paralizzate : Nella Capitale impiegati i militari per ripulire le strade, attivati i volontari della Regione per assistere i passeggeri bloccati sui treni e in attesa nelle stazioni. Scuole chiuse anche martedì. Il sindaco Raggi torna prima dal Messico.

Roma sotto la neve - la sindaca Virginia Raggi anticipa il rientro dal Messico (dopo le polemiche) : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di anticipare il rientro da Città del Messico, dove si trova da venerdì scorso per partecipare alla riunione del C-40 Women for Climate, per essere già operativa da domani mattina nella Capitale sull'emergenza maltempo, dopo la nevicata che oggi ha interessato la città. Nelle scorse ore erano montate le polemiche per la sua assenza nella Capitale proprio nei giorni in cui ...

Italia al gelo - Roma sotto la neve | FotoNella Capitale scuole chiuse anche domani : Nella Capitale impiegati i militari per ripulire le strade, attivati i volontari della Regione per assistere i passeggeri bloccati sui treni e in attesa nelle stazioni.

Roma sotto la neve - scuole chiuse anche domani |Foto Saltano pure i programmi Rai Le vostre foto|Traffico in tilt : Al suolo e sulle auto una decina di centimetri di neve: monumenti imbiancati, metro regolarmente in funzione, problema in superficie con bus, tram e treni

Roma si sveglia sotto la neve - si blocca anche la Rai : saltano Magalli e Isoardi - TV/Radio - Spettacoli : Mentre cadevano fiocchi su tutta Roma, è arrivato tramite social l'avviso che la forte nevicata sulla Capitale ha bloccato non solo trasporti e scuole, chiuse preventivamente per il maltempo, ma ...

Roma sotto la neve - è caos trasporti : Forti ritardi nella circolazione ferroviaria soprattutto intorno a Roma. Nel pomeriggio cancellati tutti gli Intercity. I biglietti saranno rimborsati

Maltempo - Roma e mezza Italia sotto la neve - Foto : Buran , il vento gelido dalla Siberia, come previsto ha portato con sé neve in gran parte d'Italia. Forti nevicate nella notte hanno colpito molti centri del Lazio, Umbria e Marche , dove nelle zone ...

Italia al gelo - Roma sotto la neve | FotoIl Comune : "Limitate gli spostamenti" : Nella Capitale verranno impiegati i militari per ripulire le strade, attivati i volontari della Regione per assistere i passeggeri bloccati sui treni e in attesa nelle stazioni

Roma si è svegliata sotto la neve - imbiancato anche il litorale : Disponibili per l'emergenza neve "almeno 170 mezzi a Roma", precauzionalmente disposti su presidi individuati in diverse parti del territorio cittadino e intorno all'anello della città per raggiungere ...

Italia sotto la neve - disagi a Roma dove interviene l'esercito : Preoccupazione per i senzatetto. disagi per i passeggeri della stazione Termini, fino a quasi 5 ore gli intercity. Aeroporti di Fiumicino e Ciampino operativi - Tanto affascinante e suggestiva la ...

Burian visita la città eterna - Roma sotto la neve 'tormentata' dalle polemiche : Risveglio insolito sotto la neve per la città eterna. Come era stata annunciata, è arrivata la neve a Roma lasciando al suolo una decina di centimetri. Direttamente dall'Europa orientale Burian, il vento gelido siberiano è sceso sulla penisola, provocando condizioni metereologiche avverse anche sull'Italia centrale con un repentino abbassamento delle temperature fin sotto lo zero e nevicate a bassa quota che hanno regalato al paesaggio, anche ...