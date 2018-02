Roma | scuole chiuse anche oggi

Neve a Roma - scuole chiuse e disagi. E Raggi in Messico diventa un caso politico|Foto : Schermaglie tra schieramenti contrapposti mentre nella Capitale la temperatura continua a diminuire. E a Venezia crolla un altro pilone

Italia gelata : la neve piega Roma - timore per calo temperature. Scuole chiuse e trasporti nel caos : Le attuali condizioni meteo continueranno fino a mercoledì prossimo: forse nuova nevicata sulla Capitale e rischio Scuole chiuse per 9 giorni, compresa la pausa elettorale. La sindaca Raggi anticipa il ritorno dal summit di Città del Messico

Maltempo e voto - Roma senza scuole per 9 giorni? "Chiuse anche domani" E giovedì è prevista un'altra nevicata : Tra neve ed elezioni c'è il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi elettorali restino chiuse per ben nove giorni. Il già lungo week end che tanti studenti stanno...

Roma nel caos per la neve - martedì scuole chiuse. Delrio chiede rapporto a Rfi : Roma, 26 feb. , askanews, Una giornata di caos a Roma per l'emergenza neve. Nonostante le previsioni, la Capitale si è trovata impreparata all'eccezionale ondata di gelo siberiano che dalle prime ore ...

Maltempo - domani a Roma scuole chiuse : 17.25 A Roma le scuole resteranno chiuse anche domani. Lo ha deciso il Campidoglio dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione Civile. Sono previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura.