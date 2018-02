Roma | primi fiocchi di neve dal centro a Cinecittà

Roma - primi fiocchi di neve a Roma Nord e centro storico : I primi fiocchi di neve hanno cominciato a scendere su Roma. Roma Nord, Boccea, centro storico, fiocchi misti a pioggia che però non riescono in un primo momento ad attecchire. La temperatura verso ...

Maltempo - ecco Buran : allerta neve a Roma - primi fiocchi a Firenze : Il gelo siberiano di Burian sta raggiungendo l'Italia: oggi vento freddo e nevicate fino in pianura. Tra questa sera e lunedí, riferisce Meteo.it, rischio di fiocchi di neve anche su Roma, Napoli e in ...

Mercato Roma in uscita - primi contatti : pronti 25 milioni : Kalinic destinato alla cessione Shakhtar Donetsk-Roma in tv, sarà in chiaro su Canale 5? Dove vederla in streaming, oggi 21 febbraio Shakhtar Donetsk-Roma, le probabili formazioni: Florenzi in dubbio,...

Champions League - Roma sfavorita nei primi 90 minuti : TORINO - Domani la Roma affronta in trasferta gli ucraini dello Shaktar, per il primo round della doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League. A sette anni di distanza, i giallorossi ...

Ci sono due primi indagati per il crollo del parcheggio a Roma. Cosa sappiamo finora : Due persone sono indagate dalla Procura per la voragine che si è aperta ieri, poco prima delle 18, in via Livio Andronico, nel quartiere romano della Balduina, nei pressi di un cantiere edile, costringendo all'evacuazione i residenti di due palazzi limitrofi. A essere iscritti per crollo colposo sono il legale rappresentante dei proprietari del terreno e l'omologo della società responsabile del ...

Neve a Roma - primi fiocchi a viale Mazzini e Monte Mario Video : Neve a Roma, è realtà. Dopo l'annuncio della Protezione Civile diramato ieri che prevedeva la prima nevicata a bassa quota sulla Capitale ecco i primi...

Roma - i primi candidati a Camera e Senato : Pubblichiamo le prime liste dei candidati alle elezioni di Camera e Senato nei collegi uninominali e plurinominali di Lazio 1. Le operazioni di presentazione, iniziate ieri, proseguiranno anche nella...

Dal Sacro Romano impero al M5S - depositati i primi simboli dei partiti per le Politiche : In vista delle elezioni del 4 marzo è iniziato il classico appuntamento al Viminale della presentazione dei loghi dei partiti che intendono correre. Oltre ai “big” nelle prime ore sono stati depositati anche simboli più originali

Il Primitivo di Manduria Doc si presenta ai winelovers Romani : Roma, 15 gen. (askanews) E' uno dei cinque vini più esportati d'Italia (il 70% circa della produzione), tra i più amati dalla cosiddetta generazione X dei 37-57enni, con un volume d'affari che ha ...

"Macron nei primi anni di relazione con Brigitte scrisse un Romanzo erotico" : Emmanuel Macron, alla tenera età di 16 anni, avrebbe scritto un'opera erotica, stando a quanto riporta il Corriere della Sera. A rivelare la produzione artistica del presidente francese sarebbe "Brigitte Macron, l'affranchie", biografia dedicata a sua moglie Brigitte Trogneux dalla giornalista Maëlle Brun.Scrive il Corriere:Correva l'anno 1993 e l'allora 16enne Emmanuel aveva conosciuto da pochi mesi la futura premiére dame ...

Rifiuti Roma - Di Primio : “Vieterò il passaggio dei camion se non avrò chiarezza " : Chieti - “Non è ammissibile, per colpa dell’inerzia di chi non ha saputo gestire il problema, che i Rifiuti di Roma arrivino in Abruzzo, né è possibile far ricadere su altre realtà le inefficienze e le incapacità della regione Lazio. La Regione Abruzzo, dal canto suo, non può pensare, per vicinanza politica con quella laziale, di autorizzare l’arrivo indiscriminato di Rifiuti”. È quanto afferma il Sindaco di ...

Nella calza della Befana due primi ballerini a Roma : Nella calza della Befana ci sono molte promozioni: non solo Valentine Colasante étoile a Parigi, ma anche due primi ballerini all'Opera di Roma: Susanna Salvi e Alessio Rezza. Promozione meritatissima.

Volley - Mondiali 2018 – L’Italia esordirà contro il Giappone a Roma! I primi dettagli sul calendario : data - programma - orari : L’Italia esordirà contro il Giappone ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri affronteranno i nipponici al Foro Italico di Roma nella giornata di domenica 9 settembre. Questa è la prima conferma che arriva dalla FIVB sul calendario della prossima rassegna iridata che nella sua completezza deve essere ancora redatto. Dunque è stata la scelta la formazione del Sol Levante per il match d’apertura del Mondiale (a Varna si ...

Lucas e Bianca i primi nati nel 2018 a Roma - Raggi visita le famiglie : Il primo nato del 2018 è un maschietto. Lucas Nathaniel, il primo bimbo nato nel 2018, esattamente allo scoccare della mezzanotte, alla Casa di cura Santa Famiglia di Roma. Lucas,...