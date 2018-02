Roma nel caos per la neve | martedì scuole chiuse Delrio chiede rapporto a Rfi

Emergenza Burian - caos a Roma : la Raggi anticipa il rientro nella Capitale : Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, vista l’ondata di Maltempo portata dal gelido Burian che ha colpito anche la Capitale, ha deciso di anticipare il suo rientro in città. Dopo il suo intervento al C40 a Citta’ del Messico, Raggi rientrera’ subito a Roma in modo da essere operativa gia’ domani mattina in citta’. L'articolo Emergenza Burian, caos a Roma: la Raggi anticipa il rientro nella Capitale sembra essere il ...

Allerta Burian - brusco calo delle temperature : -20.8°C nell'Appennino Emiliano-Romagnolo : Maltempo in tutta Europa e in tutta Italia, dovuto all'arrivo del gelido Burian: freddo record sulle vette dell'Appennino Emiliano-Romagnolo. Stamattina sul Monte Cusna, in provincia di Reggio Emilia, il termometro registrava una temperatura di -20,8 gradi, il valore più basso di tutto l'arco appenninico, tra Emilia-Romagna e Calabria. A Bologna, dove stanotte il termometro è sceso a -4 gradi, da questa mattina e fino a ...

Italia al gelo - Roma sotto la neve | FotoNella Capitale scuole chiuse anche domani : Nella Capitale impiegati i militari per ripulire le strade, attivati i volontari della Regione per assistere i passeggeri bloccati sui treni e in attesa nelle stazioni.

Ornella Vanoni : rinviato l'instore di Roma di questa sera : L'instore di Ornella Vanoni previsto per questa sera a Roma presso il Mondadori Bookstore (Via Tuscolana 771) è stato rinviato a causa del maltempo. La nuova data della presentazione del suo nuovo lavoro discografico "Un Pugno di Stelle" (Sony...

Neve e gelo - Roma si ritrova nel caos : Scuole chiuse in tutta la Capitale, Napoli “sorpresa” dalla Neve. Fortemente rallentata la circolazione dei treni, disagi a Capodichino. gelo anche in Piemonte e Lombardia

Maltempo e neve : circolazione ferroviaria - ancora forti rallentamenti nel nodo di Roma : circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentata nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono alla Capitale, a causa delle precipitazioni nevose. E' quanto comunicano le Fs in un aggiornamento della situazione alle ore 13. I clienti di Trenitalia che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal Maltempo, hanno ricevuto e hanno diritto al rimborso ...

Maltempo e neve a Roma : rischio ghiaccio nel pomeriggio : rischio ghiaccio nel pomeriggio a Roma dove, nelle prossime ore, è previsto un abbassamento delle temperature: secondo le previsioni il Maltempo dovrebbe durare fino a mercoledì. Potenziati i mezzi spargisale in azione sulle strade. In serata è prevista una nuova riunione in prefettura per fare il punto sulla situazione.

Maltempo - non bastano le previsioni : Roma nel caos. Treni bloccati e alberi caduti. Neve da Nord a Sud - imbiancato il Vesuvio : Roma - Tutte le previsioni sono state rispettate: Roma si è risvegliata sotto la Neve caduta abbondante nella notte. Ma sapere che oggi Burian, il freddo gelido proveniente dalla Siberia, avrebbe ...

Allerta Meteo e Neve a Roma : possibile scuole chiuse anche domani 27 febbraio - la decisione nel pomeriggio : "Nel pomeriggio vi diremo se sara' prolungata a domani la chiusura delle scuole": lo ha dichiarato il vicesindaco di Roma Luca Bergamo. "Ho letto stamane ironie sulla decisione di chiudere le scuole. Mi pare che i fatti parlano da soli". "Il sistema tiene, ovviamente la citta' non e' nel suo insieme attrezzata ad eventi di questo tipo ed ha una superficie non comparabile con ...

Maltempo - non bastano le previsioni Roma nel caos. Treni bloccati e alberi caduti. Protezione civile 'Esercito per pulire le strade' : Roma - Tutte le previsioni sono state rispettate: Roma si è risvegliata sotto la neve caduta abbondante nella notte. Ma sapere che oggi Burian, il freddo gelido proveniente dalla Siberia, avrebbe ...

Neve sulle strade a Roma : “condizioni di guida pericolose” - sospeso servizio Cotral a Viterbo e nel litorale Roma : Neve su diverse strade di Roma: da via Prenestina a via Boccea, da via Aurelia a via Pontina, da via Laurentina a via Casilina. Lo rileva il servizio Luceverde che parla di “condizioni di guida pericolose“. Su altre, invece, si segnalano alberi e rami sono finiti sulla carreggiata. Tra queste: via Cristoforo Colombo, viale delle Belle Arti, via Valadier e via Lucrezio Caro dove sono rimaste danneggiate delle auto in sosta. Dalle 7 di ...