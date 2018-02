Roma Milan 0-2 | Giornata 26 Serie A TIM 2017-2018 VIDEO HIGHLIGHTS

Roma-Milan - lite Gattuso-Kolarov Ti spacco il c**o. Poi l'abbraccio : La 26esima giornata di Serie A ha visto il Milan imporsi all'Olimpico di Roma contro i giallorossi per 2-0. Un vittoria importante per i rossoneri che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio. Una partita dominata ma non priva di momenti di tensione. Sopratutto tra l'allenatore Gattuso e il terzino avversario Aleksándar Kolárov.La lite e il fair playLo scontro tra i due è avvenuto durante il primo tempo: Calabria, terzino ...

Milan sbanca Roma - 2-0 - . Gattuso : 'Restiamo con i piedi per terra' : Roma, 26 feb. , askanews, Il Milan sbanca l'Olimpico e batte la Roma per 2-0. Primo tempo soporifero, in cui le due squadre non creano occasioni significative. Nel secondo tempo Cutrone sblocca il ...

Serie A - Roma-Milan 0-2 : La Juve che doveva giocare d'anticipo sul Napoli inciampa su una nevicata: la partita di Torino contro un'Atalanta ampiamente rimaneggiata per le fatiche europee e' rinviata, la neve fitta che aveva ...

Nevica a Roma - alberi caduti e auto in panne. Campidoglio : "Limitare gli spostamenti". Gelo a Milano : Un lunedì decisamente anomalo per tutti i Romani: la capitale si è risvegliata imbiancata di neve. Con le scuole chiuse e le corse degli autobus limitate o soppresse, Roma si appresta...

Sprofondo Roma - tripudio Milan : Sprofondo giallorosso all'Olimpico . Nel posticipo serale della 26esima giornata di Serie A il Milan batte 2-0 la Roma grazie alle reti di Cutrone e Calabria, tutte nel secondo tempo. Milan a -6 dai ...

Video/ Roma-Milan (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : Video Roma Milan (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita di Serie A che si è giocata all'Olimpico e si è conclusa con la vittoria esterna dei rossoneri.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 03:01:00 GMT)

Roma : il Milan passeggia all’Olimpico. Giallorossi schiantati : Roma – La Roma non c’è più. Il Milan la punisce Roma – Crollo casalingo dei Giallorossi. All’Olimpico il Milan si impone per 2 reti... L'articolo Roma: il Milan passeggia all’Olimpico. Giallorossi schiantati su Roma Daily News.

Milan sbanca Olimpico - 0-2 alla Roma : ANSA, - Roma, 25 FEB - Il Milan non si ferma più e sbanca l'Olimpico nel posticipo serale, battendo la Roma per 2-0 con due gol italiani, di due ragazzi cresciuti nel vivaio: Cutrone e Calabria. Così ...

Serie A Roma-Milan 0-2 - il tabellino : ROMA - Con i gol di Cutrone e Calabria, entrambi nel secondo tempo, il Milan espugna l'Olimpico e mette nei guai la Roma, ora scivolata al quinto posto in classifica. Si tratta dell'ottavo risultato ...

Milan lanciatissimo : Roma affondata - adesso rossoneri al sesto posto : Il Milan sbanca l'Olimpico, Cutrone-Calabria firmano 2-0 alla Roma. adesso i rossoneri di Gattuso raggiungono Samp a 6/o posto a -7 dalla zona Champions.

Serie A - Roma-Milan 0-2 : decidono Cutrone e Calabria : ROMA - Il Milan continua la sua marcia spedita verso la zona Champions . Con il 2-0 in casa della Roma , a questo punto diretta concorrente, Gattuso aggancia la Samp e si porta a -7 dal quarto posto ...

DIRETTA/ Roma-Milan - risultato finale 0-2 - streaming video e tv : Gattuso sbanca l'Olimpico! : DIRETTA Roma Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per i rossoneri doppio impegno in quattro giorni.

Roma-Milan 0-2 : pagelle e tabellino : Roma-Milan, 26ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Roma pesante ko all'Olimpico : il Milan passa 2-0 : Brutta sconfitta della Roma battuta dal Milan 2-0 in virtù delle reti di Cutrone e Calabria, tutte nel secondo tempo. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA