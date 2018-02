Roma | in Brasile sicuri | ' Alisson-Liverpool | trattativa avanzata'

Mercato Roma - dal Brasile : contatti in fase avanzata - il rinnovo potrebbe non bastare : Il rinnovo, però, includerebbe anche una clausola rescissoria molto sostanziosa, 70/80 milioni per intenderci, che renderebbero Alisson, in caso di pagamento, il portiere più costoso al mondo . ...

Roma - dossier Shakhtar : c'è un Brasile nel ghiaccio : Roma - Sono originari di Donetsk, si allenano a Kiev, giocano a Kharkiv. La vita con il trolley dello Shakhtar rappresenta un caso unico nel mondo e si deve a una storia seria, dolorosa: è stata la guerra civile del 2014, con tanto di bombardamento allo stadio, a costringere i giocatori al nomadismo in giro per l'Ucraina. La Roma nel gelo ...

Alisson e quel Brasile da parare per la Roma : Alisson o goleiro ritroverà un po' di amici , scrive Davide Stoppini su 'La Gazzetta dello Sport '. Vai a fidarti di gente come Taison , che ammirava in prima squadra mentre lui cresceva nelle ...

Alisson a 'Il Messaggero' : 'Voglio vincere con la Roma e con il Brasile' : Voglio che mia figlia un giorno scriva su Google e veda Alisson Becker, mio papà, campione del mondo con il Brasile, ha vinto lo scudetto con la Roma... Questo conta nella vita, non è solo guadagnare ...