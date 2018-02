: Maltempo: Campidoglio, domani scuole e nidi chiusi. Firmata ordinanza Resteranno chiuse anche domani, martedì 27 fe… - Roma : Maltempo: Campidoglio, domani scuole e nidi chiusi. Firmata ordinanza Resteranno chiuse anche domani, martedì 27 fe… - sofia_viscardi : ??PER TUTTI QUELLI DI ROMA E NON DOMANI SARÀ UNA GIORNATA DIVERSA DALLE ALTRE CI SARANNO MOLTE SORPRESE NON SARÒ DA… - Agenzia_Ansa : #Neve attesa anche a #Roma: domani #scuole chiuse -

A causa del persistere dell'emergenza maltempo,per la giornata ditutti ialta velocità in arrivo e partenza dafermeranno nella stazioneTiburtina. Lo rende noto rete ferroviaria italiana "In linea con il livello di emergenza previsto dai Piani neve e gelo -si legge in una nota- saràl'80% deialta velocità e il 50% deidel trasporto regionale"nel Lazio Rete Ferroviaria Italiana invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio sul sito rfi.it(Di lunedì 26 febbraio 2018)