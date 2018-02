Roma | Di Francesco | Sconfitta preoccupante

Di Francesco deluso : 'A questa Roma manca personalità' : Così su Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta interna contro il Milan. ' Sono dispiaciuto soprattutto per la prestazione del secondo tempo, al di là del ...

Roma - Di Francesco : 'Una sbandata che preoccupare' : 'Nella ripresa abbiamo sbandato dopo il gol preso, mentalmente e fisicamente e questo fa preoccupare. È ovvio che questo è un campanello d'allarme'. Dai microfoni di Premium Sport, Eusebio Di Francesco analizza la brutta prova della sua Roma, sconfitta in casa dal Milan. 'Nel primo tempo la squadra ha fatto una buona partita, concedendo poco o nulla al Milan, mentre nella ...

“Grazie - Francesco”. C’è posta per Te - il grande cuore di Totti conquista Maria De Filippi. L’ex capitano della Roma manda in estasi il pubblico : campione dentro e fuori il campo. Un gesto davvero bellissimo : Il campo lo ha lasciato da qualche mese, e c’è chi non maledice il giorno in cui il tempo ha deciso di scorrere così veloce. Epperò, ogni qualvolta si muove sono applausi e applausi scroscianti. Sia che giri per un campo da calcio, sia, come ieri, in uno studio televisivo. Così Francesco Totti ha conquistato il pubblico di C’è posta per Te, il programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi. La strada che ha portato L’ex ...

Roma-Milan - Di Francesco : 'Basta errori' : Una intende difendere il terzo posto con le unghie, l'altra va a caccia del colpo per coltivare il sogno Champions. Domani sera i riflettori si accendono sull'Olimpico, teatro di una sfida, Roma- ...

Francesco Totti - C’è posta per te/ La sorpresa dell'ex Capitano della Roma e quell'impegno non mantenuto : Francesco Totti in una intervista al Daily Mirror, ha enfatizzato lo straordinario stato di forma dell’ex compagno di squadra Salah definendolo tra i migliori al mondo. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Roma - Di Francesco 'Schick Può partire dal primo minuto - al fianco o al posto di Dzeko' : Roma - 'È forse il momento più delicato della stagione, ma abbiamo la capacità di leccarci le ferite e fare tesoro degli errori commessi'. Eusebio Di Francesco non fa drammi dopo la sconfitta con lo ...

Roma - Di Francesco nervoso : “dette tante bugie e su Nainggolan…” : Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, deve cercare di distogliere l’attenzione dalla sconfitta europea contro lo Shakhtar, facendo in modo che la sua squadra si possa dedicare allo scontro col Milan. Oggi in conferenza stampa il tecnico ha parlato della gara contro i rossoneri: “Cosa ho detto alla squadra? Sono uscite cose non vere. Non parlo mai con la squadra dopo la gara, anche il giorno dopo non ho parlato perché volevo ...

Roma - Di Francesco : "Non possiamo più sbagliare. E Gattuso mi preoccupa" : Il tecnico: "Turno e Champions e terzo posto da tenerci stretti". E Pallotta attacca le radio Romane

Serie A - Di Francesco : «No ai bilanci sulla mia Roma» : ROMA - Dopo il ko per 2-1 in Champions League contro lo Shaktar Donetsk, la Roma ha riorganizzato le idee e ora si prepara al big match contro il Milan, nel posticipo della domenica di Serie A. "Dopo ...

Roma - Di Francesco : 'Schick può giocare titolare - Nainggolan deve ritrovarsi' : Ora è un mondo diverso, con generazioni diverse che hanno meno abitudini ad andare a cena insieme, ma magari a giocare alla PlayStation insieme'. SUL MODULO - '4-3-3 possibile anche senza De Rossi? ...

Roma - Di Francesco : 'Per lo scudetto serve mentalità. Schick possibile titolare' : La sconfitta in Champions League non deve avere conseguenze negative, per la Roma, chiamata ad un impegno difficile in campionato contro un Milan quanto mai in forma. La squadra di Eusebio Di ...

Roma - Di Francesco : 'Schick può partire titolare. Voglio prestazioni importanti' : 'Sono uscite tante cose non vere, dopo le partite non parlo mai con la squadra. Ho fatto due chiacchiere con i dirigenti a cena. Volevo prima vedere alcune cose della partita, ho parlato con i ...

Roma : Di Francesco pensa a El Shaarawy - col Milan è un talismano : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha buone possibilità di tornare titolare nel posticipo della 26esima giornata di Serie A contro il Milan , dopo la tribuna di Donetsk. Contro la sua ...

Francesco Totti : età - altezza - peso - i figli con Ilary Blasi - la famiglia. Tutto sul Pupone - l’ottavo re di Roma : Il Capitano, il Pupone, l’ottavo re di Roma. Ma all’anagrafe è semplicemente Francesco Totti. Romano ‘de Roma’, è nato il 27 settembre 1976 e legato il suo nome in maniera indissolubile alla squadra, quella giallorossa, della capitale. Considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano, Francesco è praticamente cresciuto a pane e pallone. Ha cominciato a giocare all’età di 7 anni con la ...