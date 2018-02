Roma | con la neve i bus sono ridotti e le strade ghiacchiate

Burian congela l'Italia - neve a Roma : traffico in tilt : Gli abitanti di Roma questa mattina si sono svegliati con una sorpresa: la neve anticipata dalle previsioni meteo è arrivata. La Capitale è stata colpita nella notte da una nevicata portata dalla perturbazione...

La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata/ Su Rai 1 il film con Michele Riondino dal Romanzo di Camilleri : La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata: su Rai 1 va in onda il film tv tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri. Il protagonista è interpretato da Michele Riondino.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:07:00 GMT)

Milan sbanca Roma - 2-0 - . Gattuso : 'Restiamo con i piedi per terra' : Roma, 26 feb. , askanews, Il Milan sbanca l'Olimpico e batte la Roma per 2-0. Primo tempo soporifero, in cui le due squadre non creano occasioni significative. Nel secondo tempo Cutrone sblocca il ...

Neve a Roma : i consigli del Campidoglio : Il Campidoglio ricorda in una nota che in virtù dell’ondata di Neve, i proprietari e i gestori di immobili devono

Nevica a Roma. E la Sindaca Virginia Raggi è in Messico per una conferenza sui cambiamenti climatici : "Sono a Città del Messico per la conferenza del C40 #Women4Climate", scrive su Facebook la prima cittadina." L'Italia torna protagonista nel dibattito sui cambiamenti climatici"

Roma - Di Francesco : "Sconfitta preoccupante" : Il tecnico dopo il k.o. con il Milan: "E' un campanello d'allarme, quando serve manca la personalità"

Roma. Taxi abusivi : controlli a tappeto : Multe a 41 Taxi irregolari, ritirate 15 carte di circolazione ed anche un sequestro. Questo il risultato dei controlli a

Calcio - Serie A 2018 : il Milan è inarrestabile! Roma espugnata con i gol di Cutrone e Calabria : Il Milan non si ferma più. I rossoneri hanno sbancato l’Olimpico di Roma per 2-0 grazie ai gol di Cutrone e Calabria portando a 12 la striscia di risultati utili consecutivi tra campionato e coppe (8 vittorie). Anche oggi la squadra di Gattuso ha dato enorme prova di solidità disputando una partita tutt’altro che brillante ma vincendo con cinismo, sfruttando le incertezze di una Roma in cui il campanello d’allarme suonato ...

Il Milan di Gattuso manda ko la Roma con Cutrone e Calabria : Il Milan di Gattuso vince 2-0 all’Olimpico e strapazza la Roma. La vittoria è il giusto premio di una squadra

Calabria col cucchiaio a casa Totti : è un Milan da sogno contro la Roma [VIDEO] : Calabria con un cucchiaio incredibile batte Alisson e il Milan conduce per 2-0 sulla Roma. Ecco il VIDEO Il cucchiaio a casa Totti, firmato Davide Calabria . Pazzesco gol del terzino del Milan all'...

E’ un Milan con le palle! Roma al tappeto ed ora Gattuso punta alla Champions League : 1/13 Spada/LaPresse ...

Roma-Milan 0-1 La Diretta Sblocca Cutrone in avvio di secondo tempo : Va in scena all'Olimpico nel posticipo domenicale delle ore 20.45 il big match della 26esima giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan: i giallorossi sono in piena lotta con Lazio e Inter per ...

Roma-Milan 0-1 La Diretta Sblocca Cutrone in avvio di secondo tempo : Va in scena all'Olimpico nel posticipo domenicale delle ore 20.45 il big match della 26esima giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan: i giallorossi sono in piena lotta con Lazio e Inter...

Roma - Pellegrini : 'Non cambierei Alisson con nessuno - ma Donnarumma...' : Lorenzo Pellegrini , centrocampista giallorosso, è intervenuto a Premium Sport prima del fischio d'inizio di Roma-Milan : 'appiamo che è una partita da vincere, le altre hanno vinto quindi dobbiamo portare a casa i tre punti. La partita di Champions non è andata come ...