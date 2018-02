Roma Capitale | Ericsson e Fastweb | al via il progetto #Roma5G

Emergenza Burian - caos a Roma : la Raggi anticipa il rientro nella Capitale : Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, vista l’ondata di Maltempo portata dal gelido Burian che ha colpito anche la Capitale, ha deciso di anticipare il suo rientro in città. Dopo il suo intervento al C40 a Citta’ del Messico, Raggi rientrera’ subito a Roma in modo da essere operativa gia’ domani mattina in citta’. L'articolo Emergenza Burian, caos a Roma: la Raggi anticipa il rientro nella Capitale sembra essere il ...

Italia al gelo - Roma sotto la neve | FotoNella Capitale scuole chiuse anche domani : Nella Capitale impiegati i militari per ripulire le strade, attivati i volontari della Regione per assistere i passeggeri bloccati sui treni e in attesa nelle stazioni.

Il fascino della Neve a Roma : la Capitale diventa un grande "Paese dei Balocchi" - Parco degli Acquedotti preso d'assalto dai bambini

Roma si è svegliata sotto la Neve: la perturbazione ed il vento freddo provenienti dalla Siberia hanno raggiunto la Capitale. LaPresse ha intervistato il meteorologo Luca Mercalli. Domanda: Possiamo definire la nevicata avvenuta nella notte a Roma un evento straordinario? Risposta: Sicuramente non è un fenomeno usuale. Lo definirei un evento anomalo ma non eccezionale. L'aspetto straordinario è dato dal periodo ovvero la fase finale

Quella di oggi sarà ricordata come una delle giornate in cui Roma è andata a piedi. Causa Neve. E non è proprio uno degli impedimenti più abituali per la capitale che non vedeva una nevicata in questo periodo da 33 anni. I fiocchi non scendono più dopo essere arrivati attorno alle due della notte, ma la situazione in città è comunque difficile e diversa dal solito.

Il vento gelido siberiano Burian congela l'Italia. Tracollo termico in tante regioni, soprattutto del Nord. Dalla notte scorsa fitta nevicata anche su Roma e sul suo litorale: la Capitale si risveglia

Roma completamente imbiancata, fino al litorale per una nevicata senza sosta dalle due di stanotte per il passaggio della perturbazione portata dal vento nordico Burian , o Buran, .

