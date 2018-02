Roma | Capitale coperta di neve | anche 10 cm nella zona nord

Roma si tinge di bianco. Neve e freddo nella Capitale : Roma completamente imbiancata, fino al litorale per una nevicata senza sosta dalle due di stanotte per il passaggio della perturbazione portata dal vento nordico Burian , o Buran, . Per questo ieri il ...

Allerta Meteo Burian - tanta NEVE al Centro Italia : FOCUS su Roma - “BIG SNOW” in arrivo sulla Capitale [DETTAGLI] : Allerta Meteo Burian – Entrerà nel vivo, da oggi, la fase clou del maltempo invernale annunciato da giorni. Correnti gelide provenienti dalla Russia invaderanno via via tutta l’Italia, in forma più marginale le estreme aree meridionali. Il gelo è già presente al Nord, con nevicate fino in pianura su Emilia ROMAgna, Piemonte, localmente Lombardia, Liguria. NEVE su Marche, Toscana, diffusa in Appennino centrale in giornata e localmente ...