Roma | caos trasporti | scuole chiuse anche domani

Emergenza Burian - caos a Roma : la Raggi anticipa il rientro nella Capitale : Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, vista l’ondata di Maltempo portata dal gelido Burian che ha colpito anche la Capitale, ha deciso di anticipare il suo rientro in città. Dopo il suo intervento al C40 a Citta’ del Messico, Raggi rientrera’ subito a Roma in modo da essere operativa gia’ domani mattina in citta’. L'articolo Emergenza Burian, caos a Roma: la Raggi anticipa il rientro nella Capitale sembra essere il ...

Neve - caos nei trasporti : ritardi di tre ore a Roma - Napoli e Firenze : Le difficoltà sulle linee di Roma si ripercuotono da Nord a Sud. I treni superveloci dal Nord a Napoli «dirottati» sulla stazione Tiburtina. All'aeroporto di Fiumicino ritardi e cancellazioni. Trenitalia: «Rimborseremo i passeggeri»

Maltempo - non bastano le previsioni : Roma nel caos. Treni bloccati e alberi caduti. Neve da Nord a Sud - imbiancato il Vesuvio : Roma - Tutte le previsioni sono state rispettate: Roma si è risvegliata sotto la Neve caduta abbondante nella notte. Ma sapere che oggi Burian, il freddo gelido proveniente dalla Siberia, avrebbe ...

Maltempo - non bastano le previsioni : Roma nel caos. Treni bloccati alla Stazione Termini. Protezione civile : "Esercito per pulire le strade" : Molti bus sono fermi nelle rimesse. Il Campidoglio ai Romani: "Limitate gli spostamenti". Ed è polemica per l'assenza della Raggi: è in Messico per un convegno

