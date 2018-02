Rodeo Girl | la moda è Wild Wild West

vanityfair

(Di lunedì 26 febbraio 2018) «Modelli classici in perfetto stile americano ravvivati da tonalità primaverili che non passano inosservate». Così si legge sul sito di Calvin Klein nella pagina dedicata alla collezione Primavera/Estate 2018. Raf Simons l'ha definita l'incontro tra il sogno e l'horror americano. In sostanza quel'American life, con pregi e difetti, di cui si nutre il cinema hollywoodiano (i riferimenti al cinema sono espliciti, a partire dall'allestimento dello show firmato da Sterling Ruby). Le sue camicieern con profili a contrasto e i pantaloni country style acquistano nuova allure femminile grazie all'uso del satin e dei colori brillanti. A coronare il nuovo stilegli accessori: camperos laccati di rosso e borse frangiate… ed è subito must-have! Più spirituale, intimamente connessa alla terra, in un ...