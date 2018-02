Ripple | la criptovaluta che aiuta le banche

Ripple e Stellar oggi le peggiori dopo furto-shock di NEM ma una criptovaluta si salva : ... parlare dello spauracchio di " bolla delle criptovalute " è come fare riferimento ad uno spauracchio che viene agitato per nascondere l'esistenza di quelli che sono i veri problemi di questo mondo. ...

Tutto quello che c'è da sapere sulla criptovaluta Ripple : Non è il bitcoin ma Ripple la criptovaluta che è cresciuta di più nel 2017: in 12 mesi il suo valore è salito di oltre il 36.000 per cento, passando da sei centesimi a 3,6 dollari, il massimo storico ...

Fenomeno Ripple : vademecum per acquistare la criptovaluta da +35.000% nel 2017. Mentre Bce chiede IVA su Bitcoin : A dispetto di chi sta iniziando ad affilare le armi contro il mondo delle criptovalute - Corea del Sud in primis - e di chi invece sembra snobbarle del tutto, almeno in apparenza, - come le banche centrali - l'interesse per le monete digitali continua a crescere.