Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 26 02

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con un breve Riassunto dell’ultima puntata della vicenda Gemma – Giorgio. Dopo le parole crude di Giorgio, Gemma scoppia in un pianto disperato e preferisce uscire dallo studio, seguita da Marco, molto toccato e dispiaciuto per la reazione della bionda torinese. Si torna alla conoscenza tra Anna e Valter. I due si sono visti a Cattolica, sono andati a pranzo insieme e si sono trovati molto ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i quattro tronisti, Nicolò, Nilufar, Mariano e Sara seguiti da Virginia, corteggiatrice del tronista siciliano e le corteggiatrici uscite con Mariano. Si parte subito con l’esterna di Nicolò e Virginia: i due passeggiano a tarda notte nella cornice elegante di Roma e dopo aver affidato i rispettivi desideri a una lanterna cinese sulle rive del Tevere, si concentrano sul loro ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 13/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Luigi ha deciso di non presentarsi in esterna e oggi in studio spiega il perché di questa scelta. Secondo il corteggiatore Sara lo ha scambiato per un “pupazzo” che ogni tanto può essere portato in esterna e ogni tanto può essere parcheggiato. La tronista gli chiede scusa per non averlo portato più in esterna e ammette di essere interessata a lui e di essere stata ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 12/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti seguiti dai corteggiatori, usciti con loro in esterna. Per Sara e Nilufar c’è Lorenzo; solo per Nilufar abbiamo Giordano; per Sara Nicolò Fabbri. Si parte con un breve Riassunto di quello che è successo nell’ultima puntata tra Nilufar, Sara e Lorenzo quando la prima ha confessato di sentirsi presa in giro e Sara ha chiesto di poter conoscere meglio Nicolò ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Domenico che cerca ardentemente di abbracciare e baciare Tina! Maria fa accomodare al centro dello studio Gemma e Giorgio e legge un estratto di un’intervista del toscano fatta ad un quotidiano in occasione dell’uscita del suo libro. La dama torinese non sembra proprio volersi arrendere ma Giorgio è molto categorico, e Tina dalla sua parte: tra loro non ci sarà mai più niente. Il signor ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Domenico che cerca ardentemente di abbracciare e baciare Tina! Maria fa accomodare al centro dello studio Gemma e Giorgio e legge un estratto di un’intervista del toscano fatta ad un quotidiano in occasione dell’uscita del suo libro. La dama torinese non sembra proprio volersi arrendere ma Giorgio è molto categorico, e Tina dalla sua parte: tra loro non ci sarà mai più niente. Il signor ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano in studio Virginia e Giulia e va in onda il filmato in cui Nicolò, reduce dal confronto della scorsa puntata, raggiunge Marta in camerino per convincerla a tornare. La corteggiatrice pare irremovibile e critica Virginia che ritiene poco sincera nei suoi confronti, poi in seguito all’insistenza del tronista, dice che ci penserà… Vediamo l’esterna di Nicolò e Virginia: la ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 06/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti e a seguire i corteggiatori usciti con loro in esterna. Per entrambe le troniste c’è Nicolò; solo per Sara abbiamo Lorenzo, per Nilufar Gianluca. Lorenzo ha qualcosa da dire a Francesco e una storia su Instagram di quest’ultimo rivolto a lui, in riferimento alla polemica della scorsa puntata, accende gli animi in studio. Dopo la scorsa puntata, Lorenzo va a ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Paolo, per arrivare al giorno della scelta con maggior consapevolezza, invita Angela e Marianna a trascorrere alcuni giorni insieme a lui in una villa; qui ognuna di loro avrà la possibilità di osservare l’altra quando sarà in compagnia del tronista. Vediamo il filmato: la prima ad essere chiamata da Paolo è Marianna e un pranzo dà inizio alla loro permanenza nella villa. ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 02/02 : La nuova puntata del Trono Over inizia con Sossio e Valentina seduti nuovamente uno davanti all’altro al centro dello studio. Vicino a Valentia però c’è anche Donatella, che ha iniziato a conoscere recentemente. A Donatella non è proprio piaciuto che Sossio le abbia nascosto la frequentazione con Valentina e quindi decidono tutte e due di lasciarlo da solo! Dal canto suo, però, Tomas che esce con Donatella, ha voluto chiederle se ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 31/01 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia in modo molto “focoso” con Domenico che rincorre Tina nel backstage per abbracciarla forte! Maria lancia il consueto Riassunto dello sfogo di Gemma dopo l’ultima puntata. Il voto basso di Giorgio durante la sfilata non le è proprio andato giù! Fa il suo ingresso Gemma e subito i due opinionisti fanno battute sul suo outfit dal sapore spagnolo. Inizia ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 30/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Sara ha organizzato una sorpresa per Emanuele e ha chiesto alla redazione di poter passare un po’ di tempo con lui. Vediamo l’esterna: il ragazzo si mostra sorpreso e felice, le fa vedere una su foto da piccolo e poi, seduti su un divano, si avvicinano molto. Si prosegue con l’esterna di Sara e Luigi che si incontrano per fare shopping e una passeggiata sul lungotevere. Il ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 25/01 : La puntata di oggi del Trono Over si apre con il continuo del confronto fra Ida e Sossio. Interviene Grazia dicendo che secondo lei Ida è una donna particolarmente indecisa e instabile ma lei ribatte rispondendo che è solo paura. Sossio ha ancora dei dubbi da chiarire ma preferisce ballare con Marina. Al termine del ballo Riccardo chiede a Maria di poter andare nel backstage con Ida per chiarirsi mentre Gemma chiede a Giorgio di poter ballare ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 24/01 : La nuova puntata del Trono Over inizia con Maria che chiede al signor Domenico di descrivere il suo menù tipo… e che menù! Si parte con un breve Riassunto dell’ultima puntata e cos’era successo tra Gemma e Giorgio. Fa il suo ingresso Raffaele, che sta continuando la sua frequentazione con Gemma nonostante Gianni e Tina pensino che lei sia ancora innamorata esclusivamente di Giorgio. Gemma vuole chiarirsi con Valentina… e ...