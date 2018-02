Renzi | Salvini? Un premier non giura sul Vangelo

Renzi : «Non faremo mai alleanze con gli estremisti alla Salvini» : E non devo certo ricordarlo a Brescia, che in passato ha pagato un prezzo alto alla violenza politica. Dopo i fatti di Macerata sono stato criticato perché chiedevo di non esacerbare i toni, ma ...

I sondaggi clandestini dicono che la grande coalizione Renzi-Berlusconi non ha i numeri. Questo spiega bene perché quello che vediamo nelle piazze sia costruito ad arte.

Antonio Socci - il confronto tra Salvini e Renzi : chi ha giurato sul Vangelo e chi contro : Non poteva passare inosservato a un cattolico attento come Antonio Socci il gesto di Matteo Salvini . Dal palco di piazza Duomo, il leader leghista ha mostrato un rosario regalatogli da un prete suo ...

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Elezioni 2018 - Renzi e Salvini si sfidano anche su Twitter. I DATI - : Il segretario Pd e il leader della Lega sono i più attivi sul social network. Quanti follower hanno e quali reazioni suscitano?

[Il retroscena] Salvini al bivio - al governo con il Pd di Renzi nella grande coalizione o in Parlamento sarà il caos : Rappresenterò il made in Italy nel mondo, l'italian style". Impossibile, gli fa eco il leader di Fi : "La Meloni ha una forza politica che ha il 5% dei voti totali, Salvini ha il 15%, noi siamo al 18%...

Quinta Colonna, Anticipazioni e ospiti della nuova puntata in onda su Rete 4, con Paolo Del Debbio saranno in studio anche Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin.

Matteo Renzi e Matteo Salvini - la telefonata e l'accordo sui servizi segreti : Ci sarebbe stata una telefonata tra Matteo Renzi e Matteo Salvini . I due, riporta Huffingtonpost.it, si sarebbero sentiti per far saltare l'operazione del governo attraverso decreto per riconfermare ...

Matteo Renzi disperato : 'Cosa faranno Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non appena andranno al governo' : I sondaggi ufficiali sono fermi a venerdì scorso, quelli non pubblicabili sono sul tavolo di Matteo Renzi , e non sono buoni. Per questo nella volata elettorale il segretario del Pd le prova tutte. E ...

Renzi : “Berlusconi punta al Quirinale nel 2022 - Salvini alla premiership” : «Se il Pd sarà il primo partito, sarà più facile assicurare un futuro prospero all’Italia. È vero che Berlusconi punta al Quirinale per il 2022, è vero che Salvini punta a fare il premier ma quando hanno governato Forza Italia e Lega è finita con lo spread ai massimi, il Paese inginocchiato e il grido di dolore dell’intero sistema industriale». A d...

La LoRenzin : "Io? Non sono cambiata. Il centrodestra di Salvini è diventato un'altra cosa" : Beatrice Lorenzin ha cambiato casacca. Dal centrodestra è passata al centrosinistra. Alle elezioni del prossimo 4 marzo correrà insiema a Matteo Renzi e al Partito democratico. Una scelta maturata ...

Matteo Renzi corteggia Silvio Berlusconi : molla Salvini e vieni con me : Mentre Prada rivaluta l' estetica fascista, promuovendo con una mostra di immagini eloquenti l' infausto ventennio, cosa abbastanza stravagante, Matteo Renzi rivolge alla vigilia delle elezioni per il ...

Renzi : non paga Salvini uscita da Euro : 16.04 "Siamo al rush finale" della campagna elettorale, occorre fare "un lavoro scientifico sugli indecisi andando casa per casa". Così il segretario del Pd Renzi. "Dobbiamo arrivare a essere il primo partito e il primo gruppo parlamentare", ribadisce. "In questa legislatura abbiamo abolito il finanziamento ai partiti.Con la legge abbiamo restituito molti più soldi del M5S", dice Renzi."Se uscissimo dall'Europa, avremmo molte difficoltà e il ...