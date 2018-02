Renzi | «Non faremo mai alleanze con gli estremisti alla Salvini»

Renzi : "Salvini? Un premier non giura sul Vangelo" : 'L'utilizzo strumentale del Vangelo e del rosario da cristiano mi ferisce, perché un presidente del Consiglio giura sulla Costituzione non sul Vangelo'. Lo ha detto Matteo Renzi ospite ieri sera a '...

Elezioni - Renzi sul M5s : “Falsificano firme - bonifici e anche le Playstation. Non accettiamo lezioni di onestà” : “Falsificano il bilancio, i bonifici, le firme, falsificano anche le PlayStation“. Dal palco del Lingotto di Torino in occasione dell’evento “#incontriamoci”, Matteo Renzi attacca il Movimento 5 Stelle, citando il caso delle mancate restituzioni e quello più Caiata, il candidato del M5s nella bufera per una vicenda giudiziaria finita in prescrizione (Di Maio ne ha già chiesto l’espulsione). “Noi non ...

Renzi : 'Picchiare è da criminali - non da sinistra' : "Chi picchia un carabiniere o un poliziotto non è uno di sinistra ma è un criminale e merita di andare dentro e pagare fino all'ultimo giorno". Così si è espresso il segretario del Pd, Matteo Renzi, ...

Caiata escluso da M5s non molla. Renzi : farò il senatore ma spero anche altro : Il candidato cinquestelle, indagato per riciclaggio ed espulso dal movimento per aver mentito sulle indagini scrive su facebook : non mi ritiro Da Firenze il segretario Pd respinge l' ipotesi di un ...

Matteo Renzi - la clamorosa rivolta interna : 'Non votate il Pd ma Liberi e Uguali' - viene giù il partito : 'Non votate Matteo Renzi , ma Liberi e Uguali '. Firmato: Pd . A guidare la clamorosa rivolta contro il segretario è Domenico Bruzzese , presidente e segretario ad interim del Circolo del partito ...

Silvio Berlusconi : "Rifarei il patto del Nazareno - ma Renzi Non mantiene gli impegni" : Il patto del Nazareno? Lo riafarei, parola di Silvio Berlusconi. "Rifarei anche io il Nazareno, era un accordo di collaborazione - afferma il Cavaliere a Rai news 24 -. Ma l'accordo è saltato dopo che Renzi ha cambiato idea 17 volte, e poi quando ci siamo trovato alla presidenza della Repubblica un candidato che non era quello stabilito. A quel punto abbiamo capito che non si poteva andare avanti con chi non mantiene accordi".L'ex premier ...

A gennaio 164 casi di morbillo e 2 morti. LoRenzin : "Non fatevi abbindolare - vaccinatevi" : Sono stati 164 i casi di morbillo registrati a gennaio nel nostro Paese, con due morti. Lo afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta oggi a Unomattina. I due decessi hanno riguardato pazienti adulti, uno di 38 e uno di 41 anni; a causare la morte è stata un'insufficienza respiratoria."Gli ultimi dati di gennaio 2018 - ha detto il ministro - ci dicono che ci sono stati 164 casi di morbillo e purtroppo due persone ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader : Gentiloni prima scelta - Renzi al 30% - Berlusconi non sfonda : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e Fiducia leader, Gentiloni la prima scelta mentre Renzi non va oltre il 30%. Berlusconi non convince(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 01:16:00 GMT)

Perché non torna il calcolo di Renzi sul Pil : ...1% Croazia -1,1% Slovenia -1,1% Finlandia -0,8% Repubblica Ceca -0,5% Olanda -0,2% Belgio -0,1% Dunque anche Paesi di grandi dimensioni, come la Spagna, o caratterizzati da un'economia ...