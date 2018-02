Rendere le città vivibili

beppegrillo

(Di lunedì 26 febbraio 2018) C’è un concetto nuovo diche sta emergendo, leesplorabili. Queste sonodiverse da come le conosciamo. Quelle in cui viviamo non sono costruite a misura d’uomo, non sono pensate per la vita che conduciamo ora, ma per quella delle fabbriche dell’800. Unaesplorabile, invece, è unain cui l’uomo è al centro di tutto. Con questo non voglio dire che le auto o i negozi devono sparire dall’oggi al domani, ma che sono strumenti che devono essere usati in maniera diversa. Perché dico questo? Perché se lefossero costruite a misura d’uomo, mettendo i suoi bisongi al centro di tutto, vedremo più persone. Invece l’elemento minoritario, che proprio si incontra di meno in una, è l’uomo. Siamo sommersi di auto, per lo più inquinanti, visto che l’elettrico e l’ibrido ancora fanno fatica ad emergere. ...