Ranking Atp | domina Federer | Fognini nella Top 20

Ranking Atp 19-02-2018 : Roger Federer è di nuovo il numero 1! : L'altro importante movimento in top 10 vede il ritorno di Kevin Anderson fra i migliori dieci giocatori del mondo grazie al successo a New York . Thiem si riavvicina all'amico Zverev grazie al titolo ...

Tennis - Ranking Atp (19 febbraio) : Roger Federer riconquista la vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro - gran balzo in avanti per Andreas Seppi : La vittoria del 97° torneo in carriera a Rotterdam (Olanda) ha suggellato la magica settimana vissuta da Roger Federer tornato dopo quasi 6 anni al vertice del Ranking ATP. Un’impresa storica per lo svizzero che continua a scrivere pagine indelebili in questo sport. L’elvetico, vincitore in finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ha dunque scalzato dal trono del Tennis mondiale il suo amico/rivale Rafael Nadal. Da registrare anche ...

Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Le combinazioni per superare Nadal in testa al Ranking Atp : basta battere Haase : Roger Federer è a un passo dal tornare il numero 1 al mondo. Il Maestro sta per tornare in testa al ranking ATP, è a una sola vittoria dal traguardo: tra lui e la vetta delle classifiche internazionali c’è soltanto l’olandese Robin Haase, suo avversario nei quarti di finale del Torneo di Rotterdam (ATP 500). Allo svizzero basterà vincerà la partita (in programma questa sera, ore 19.30) per superare Rafael Nadal e riprendersi lo ...

Tennis - Ranking Atp (12 febbraio) : Rafael Nadal - ultima settimana da numero 1? Fabio Fognini resta al 22° posto : Nella top 10 del Tennis mondiale al maschile l’unica variazione della settimana è la risalita al quarto posto di Alexander Zverev, che scavalca il bulgaro Grigor Dimitrov per appena 25 punti. Tutto il mondo della racchetta però ha occhi solo per Rotterdam, dove Roger Federer tenta l’assalto al numero uno di Rafael Nadal, distante appena 155 punti. ranking ATP al 12.02.2018 (Top 10) 1 ESP Rafael Nadal 9760 2 SUI Roger Federer 9605 3 ...

Tennis - Ranking Atp (5 febbraio) : la top10 non muta - Fabio Fognini si conferma n.1 italiano : Non ci sono variazioni in questa settimana nel Ranking ATP. Gli impegni in Coppa Davis di gran parte dei giocatori con le proprie nazionali non hanno portato a mutamenti in graduatoria e va da sé che la top10 ed anche la classifica degli azzurri siano le stesse, salvo piccolo scostamenti. In vetta si conferma, dunque, Rafael Nadal tallonato da Roger Federer a breve distanza mentre il n.1 del Bel Paese resta Fabio Fognini (n.22 del Ranking), ...

Tennis - Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Cosa deve fare per superare Nadal nel Ranking ATP? : Roger Federer può tornare a essere il numero 1 al Mondo! Il Maestro, infatti, è secondo nel ranking ATP ma ora Rafael Nadal è distante soltanto 155 punti: lo spagnolo è davvero nel mirino dell’elvetico che può tornare in cima alla classifica dopo più di cinque anni dall’ultima volta (l’ultima 4 novembre 2012). Il 36enne ha vinto l’Australian Open, suo ventesimo Slam della carriera, e ha approfittato del ritiro del mancino ...

Roger Federer a un passo dalla vetta del Ranking Atp. Nadal distante 155 punti : ... 20° Major per lo svizzero Roger Federer re d'Australia e 20° Slam della carriera: la storia di un immortale Finale Australian Open 2018 Federer-Cilic: orario, diretta tv e streaming Australian Open: ...

Tennis - Ranking Atp (29 gennaio) : Roger Federer avvicina Rafael Nadal. Sale ancora Fabio Fognini : Dopo il favoloso back-to-back agli Australian Open, l’elvetico Roger Federer si avvicina all’iberico Rafael Nadal nel Ranking ATP: tra i due mostri sacri della racchetta ora ci sono soltanto 155 punti. Lontano anni luce il resto del mondo: il croato Marin Cilic, runner up a Melbourne, guadagna tre posti e si porta al numero tre, davanti al bulgaro Grigor Dimitrov, insidiato anche dal tedesco Alexander Zverev. Al sesto posto ora ...

Tennis - Ranking Atp (8 gennaio) : nessun cambio in top ten - Fabio Fognini stabile al 27° posto : Come ogni lunedì è stato pubblicato il Ranking ATP aggiornato. nessun cambio in top ten, dal momento che sono stati pochi i big impegnati nei tornei della prima settimana del 2018. Mentre ci avviciniamo all’Australian Open, al numero uno c’è sempre Rafael Nadal con alle spalle Roger Federer. Il guadagno più importante nella parte alta della classifica è stato quello di Kevin Anderson, salito di tre posizioni fino all’11° posto ...