Blastingnews

: Proiettile e blocco di cemento contro Brumotti e la sua troupe, news - ChiaraBezzo : Proiettile e blocco di cemento contro Brumotti e la sua troupe, news -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Ieri pomeriggio, domenica 25 febbraio, Vittorioe unadel TG satirico 'Striscia la Notizia' sono stati aggrediti da una violenta sassaiola e da un colpo d'arma da fuoco che ha perforato la portiera dell'auto blindata su cui si trovavano. Tutto ciò è avvenuto a Palermo, nel quartiere Zen 2, in via Costante Girardengo. L' inviato del programma di Antonio Ricci, Vittorioe i suoi collaboratori si trovavano nel capoluogo siciliano per realizzare un servizio sulle modalità dello spaccio di stupefacenti. Usciti dall'auto sono stati assaliti da un gruppo di abitanti del quartiere che, inferociti, hanno iniziato a lanciare di tutto verso latelevisiva. Il fatto si è verificato intorno alle 16.00. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Già in altre occasioni l'inviato è stato pesantemente colpito riportando diverse lesioni. La telecamera di Striscia nei giorni ...