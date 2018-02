Piazza Affari | le azioni nel mirino dei ribassisti | L' Economia - Corriere della Sera

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari inizia la settimana prima del voto (26 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari comincia la settimana che precede il voto. OGGI non sono previsti molti dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 04:07:00 GMT)

Piazza Affari rimbalza sull'onda dei petroliferi : è la miglior Borsa d'Europa : Oggi sono attesi i discorsi di alcuni membri della Federal Reserve , come Dudley, Rosengren, Mester e Williams da cui si spera emergano ulteriori spunti sullo stato dell'economia Usa e sulle ...

Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa : Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa meglio degli altri euro listini mentre dall'altra parte dell'oceano si registra un andamento positivo di Wall Street . In stand-by, almeno per il momento,...

Rcs in denaro a Piazza Affari dopo le dichiarazioni di Cairo : Si mette in mostra a Piazza Affari il titolo Rcs , registrando un forte guadagno del 4,98% dopo le dichiarazioni del presidente e amministratore delegato Urbano Cairo . "Il 2017 è stato un anno ...

Piazza Affari resiste alle vendite grazie agli energetici : A livello generale, tra i pochi spunti della mattinata da segnalare l'accelerazione dell'economia tedesca mentre l'inflazione in Eurozona è stata confermata in crescita dell'1,3% come da attese. ...

Piazza Affari resiste alle vendite grazie agli energetici : Intanto gli operatori continuano a riflettere sui Verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea dai quali è emersa una certa cautela nel mutare la forward guidance ...

Piazza Affari resiste alle vendite grazie agli energetici : A livello generale, tra i pochi spunti della mattinata da segnalare l' accelerazione dell'economia tedesca mentre l' inflazione in Eurozona è stata confermata in crescita dell'1,3% come da attese . ...

Piazza Affari : peggiora Sogefi : Retrocede molto la società di componentistica per l'industria dell'auto , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,42%. L'andamento di Sogefi nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Piazza Affari : senza freni Snam : Ottima performance per l' utility , che scambia in rialzo del 2,29%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Snam evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB ...

Saras corre a Piazza Affari : Teleborsa, - Saras mette il turbo nell'ultima seduta della settimana. Le azioni della società attiva nel settore della raffinazione sta guadagnando quasi 6 punti percentuali a 1,744 euro, spinte dal ...

Saras corre a Piazza Affari : Saras mette il turbo nell'ultima seduta della settimana. Le azioni della società attiva nel settore della raffinazione sta guadagnando quasi 6 punti percentuali a 1,744 euro, spinte dal rialzo delle ...

Borsa : Spread Btp-bund torna sopra 140 punti - Piazza Affari poco mossa : I timori su una stretta dei tassi della Fed, sostenuti dal buon andamento dell'economia Usa ha continuato a condizionare i rendimenti dei Treasury, che restano prossimi ai massimi dal 2014. poco ...

Piazza Affari sceglie la via dei guadagni trainata dai titoli energetici : A livello generale, pochi gli spunti operativi mentre a livello macroeconomico va segnalata l' accelerazione dell'economia tedesca . Intanto gli operatori continuano a riflettere sui Verbali dell'...

Borse europee deboli - Piazza Affari cauta : Borse europee deboli nonostante l'intonazione positiva dell'azionario asiatico e di Wall Street. cauta anche Milano dopo la scivolata di ieri. Avanza di poco lo spread, che si porta a 139 punti base, ...