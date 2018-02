Piazza Affari chiude in rialzo | bene Telecom Italia e Luxottica

Piazza Affari : violenta contrazione per Safilo : Aggressivo avvitamento per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in perdita del 3,60% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'...

Ferrari corre sul circuito di Piazza Affari : Bene Ferrari , che con un rialzo dell'1,29%, si colloca tra le migliori blue chips del principale paniere. Gli esperti di UBS, confermando il giudizio sul titolo a "buy" ne hanno rivisto al rialzo il ...

Piazza Affari consolida i rialzi - in evidenza le Ferrari : Roma, 26 feb. , askanews, Piazza Affari, a circa un'ora dall'avvio deegli scambi consolida i rialzi con l'Ftse Mib che guadagna lo 0,71%, a 22.834 punti. Sul listino, in evidenza il titolo Ferrari, in ...

Avvio di settimana in rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 45% : Roma, 26 feb. , askanews, Partenza in netto rialzo per Piazza Affari con l'Ftse Mib che apre la settimana guadagnando lo 0,45%, a 22.773 punti.

Piazza Affari - le azioni nel mirino dei ribassisti - L'Economia - Corriere della Sera - : L'Economia misura così 'la sfiducia sulla prosecuzione del rialzo del listino milanese che nel corso degli ultimi 12 mesi è salito del 19% staccando nettamente tutte le altre Borse europee'. Il ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari inizia la settimana prima del voto (26 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari comincia la settimana che precede il voto. OGGI non sono previsti molti dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 04:07:00 GMT)

Piazza Affari rimbalza sull'onda dei petroliferi : è la miglior Borsa d'Europa : Oggi sono attesi i discorsi di alcuni membri della Federal Reserve , come Dudley, Rosengren, Mester e Williams da cui si spera emergano ulteriori spunti sullo stato dell'economia Usa e sulle ...

Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa : Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa meglio degli altri euro listini mentre dall'altra parte dell'oceano si registra un andamento positivo di Wall Street . In stand-by, almeno per il momento,...

Rcs in denaro a Piazza Affari dopo le dichiarazioni di Cairo : Si mette in mostra a Piazza Affari il titolo Rcs , registrando un forte guadagno del 4,98% dopo le dichiarazioni del presidente e amministratore delegato Urbano Cairo . "Il 2017 è stato un anno ...

Piazza Affari resiste alle vendite grazie agli energetici : A livello generale, tra i pochi spunti della mattinata da segnalare l'accelerazione dell'economia tedesca mentre l'inflazione in Eurozona è stata confermata in crescita dell'1,3% come da attese. ...

Piazza Affari resiste alle vendite grazie agli energetici : Intanto gli operatori continuano a riflettere sui Verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea dai quali è emersa una certa cautela nel mutare la forward guidance ...

Piazza Affari : peggiora Sogefi : Retrocede molto la società di componentistica per l'industria dell'auto , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,42%. L'andamento di Sogefi nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Piazza Affari : senza freni Snam : Ottima performance per l' utility , che scambia in rialzo del 2,29%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Snam evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB ...