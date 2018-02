datamanager

: Perché Elon Musk esce dal board di OpenAI - datamanager_it : Perché Elon Musk esce dal board di OpenAI - IbiSicurezza : Perché Elon Musk esce dal board di OpenAI - Mu_ul_lil : Elon musk e Branson investono mandano satelliti in orbita in qualcosa che sti deficienti dicono nn esistere perch… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Il gruppo, nato per volontà di alcuni tra i principali esperti scienza e informatica al mondo, è impegnato a sensibilizzare sui temi dell'intelligenza artificiale, soprattutto in merito all'...