Pensioni | l' Inps a caccia dei contributi di un milione di lavoratori

RIFORMA Pensioni 2018/ Cumulo contributivo gratuito - siglata la convenzione Inps/Adepp (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 22 febbraio. Cumulo contributivo gratuito, siglata la convenzione Inps/Adepp. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni/ La replica Inps Palermo all'Orsa (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 19 febbraio. La replica dell'Inps di Palermo al sindacato Orsa. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:14:00 GMT)

Il simulatore dell’INPS per chi vuole chiedere l’anticipo Pensionistico (APE) : Permette di calcolare quale sarebbe il prestito necessario per chiedere il pensionamento anticipato e la rata per il suo rimborso The post Il simulatore dell’INPS per chi vuole chiedere l’anticipo pensionistico (APE) appeared first on Il Post.

Pensioni e Ape volontario : in un giorno ben 65mila simulazioni sul portale dell'Inps : Sono già oltre 1.300 le domande di certificazione per l’Ape volontario, l'anticipo Pensionistico oneroso che consente di lasciare il proprio posto di lavoro 3 anni e 7 mesi prima rispetto all'età prevista...

Pensioni - Inps : per Ape volontario subito 1.350 domande : Roma, 14 feb. , askanews, Sono già oltre 1.300 le domande di certificazione per l'Ape volontario. Lo afferma l'Inps, sottolineando che dopo poco più di 24 ore dal rilascio dei servizi relativi all'...

Pensioni - al via ufficialmente l'APE volontario con il simulatore sul sito dell'INPS : Teleborsa, - Tutto pronto per l'APE volontario , cioè la misura che consente l'anticipo Pensionistico a determinate categorie di lavoratori. E' quanto annuncia l'INPS, che ha pubblicato la circolare ...

Pensioni - al via ufficialmente l'APE volontario con il simulatore sul sito dell'INPS : Tutto pronto per l'APE volontario , cioè la misura che consente l'anticipo Pensionistico a determinate categorie di lavoratori. E' quanto annuncia l'INPS, che ha pubblicato la circolare operativa ed ...

Pensioni : come avere arretrati per la perequazione e per gli errori dell’Inps Video : come se non bastassero i problemi per chi in #pensione ancora ci deve andare, con i requisiti di accesso che continuano a salire, anche le #Pensioni in essere sono piene di problematiche. La Previdenza Italiana non ha pace, aggrovigliata da una moltitudine di norme che anno dopo anno vengono cambiate mettendo in luce dubbi a non finire anche per i pensionati che la propria pensione gia' la percepiscono. Farsi ricalcolare la pensione per ...

Pensioni : come avere arretrati per la perequazione e per gli errori dell’Inps : come se non bastassero i problemi per chi in pensione ancora ci deve andare, con i requisiti di accesso che continuano a salire, anche le Pensioni in essere sono piene di problematiche. La Previdenza Italiana non ha pace, aggrovigliata da una moltitudine di norme che anno dopo anno vengono cambiate mettendo in luce dubbi a non finire anche per i pensionati che la propria pensione già la percepiscono. Farsi ricalcolare la pensione per verificare ...

Pensioni di vecchiaia e anzianità : quei numeri preoccupanti dell'Inps : Quasi mezzo milione di italiani ha trascorso più tempo in pensione che al lavoro. Ancora di più (700mila) sono coloro che percepiscono la pensione da più di 35 anni. Lo...

Pensioni - per i lavoratori precoci arrivano gli assegni Inps : Pensioni, buone notizie per i lavoratori precoci: l'Inps ha dato inizio alle procedure di liquidazione delle pensione anticipata in favore di chi ha iniziato a lavorare prima della maggiore...

RIFORMA Pensioni 2018/ I rilievi della Corte dei Conti sull’Inps (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 4 febbraio. I rilievi della Corte dei Conti sull’Inps. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Inps : buco monstre da 9 miliardi di euro - Pensioni a rischio? : In Italia le pensioni, di qualunque tipologia esse siano, sono a rischio? L'ultima Relazione della Corte dei Conti sul Bilancio dell'Inps, relativo all'anno appena trascorso il 2017 non farebbe dormire sonni tranquilli. Né a chi ancora, e sono tanti, deve andare in pensione, né a chi, invece, una pensione già ce l'ha. Vediamo, quindi, di capire bene cosa è scritto, anche tra le righe, della relazione della magistratura contabile italiana e, ...

Pensioni scuola : Inps e Miur dettano le scadenze Video : Per quel che riguarda le #Pensioni del comparto #scuola, sia degli insegnanti che del personale Ata e dei dirigenti scolastici, ci sono precise tempistiche sull'elaborazione dei dati relativi alla domanda di pensionamento o la messa a riposo d'ufficio che Inps e Miur devono rispettare: vediamo dunque le scadenze entro le quali Miur e scuole devono inviare gli elenchi e l'Inps deve verificare la posizione previdenziale di ogni nominativo, ...